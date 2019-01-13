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Türk Telekom’da yeni atamalar

Türk Telekom tarafından KAP'a yapılan açıklamada Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinde Mazen Abou Chakra ile Cenk Serdar’ın istifası üzerine boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aran ve Bülent Aksu seçildiği bildirildi.

13 Ocak 2019 Pazar 10:31
Türk Telekom’da yeni atamalar

Türk Telekom’da Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinde Mazen Abou Chakra ile Cenk Serdar’ın istifası üzerine boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aran ve Bülent Aksu seçildi. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan atama açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Yönetim Kurulu kararları uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.5.1. maddesi gereğince Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi’nde Mazen Abou Chakra ile Cenk Serdar’ın istifası üzerine boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aran ve Bülent Aksu seçilmiştir. Denetim Komitesi’nde İbrahim Eren’in istifası üzerine boşalan üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Selim Dursun seçilmiştir. Denetim Komitesi Üyesi olan Yiğit Bulut Denetim Komitesi Başkanı olarak seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi’nde Eren’in istifası üzerine boşalan üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nureddin Nebati Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak seçilmiştir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 10:31
  1. Türk Telekom
  2. Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi
  3. Mazen Abou Chakra
  4. Cenk Serdar
  5. Hakan Aran
  6. Bülent Aksu
  7. Kamuyu Aydınlatma Platformu
  8. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği
  9. Kurumsal Yönetim İlkeleri

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