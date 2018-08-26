Türk Telekom’a 12 ödül birden

Türk Telekom, küresel iş dünyasının prestijli organizasyonları arasında gösterilen Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 12 ödülün sahibi oldu. Alanında gerçekleştirdiği öncü çalışmaları ve projeleriyle dünya çapındaki saygın ödüllere layık görülmeye devam eden Türk Telekom, Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde çeşitli kategorilerde 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz ödül aldı.

Türk Telekom’a bir ödül de İnsan Kaynakları kategorisinden geldi. İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, Uluslararası Stevie Awards IBA’da “Yılın İnsan Kaynakları Üst Yöneticisi” kategorisinde ödül alırken, telekomünikasyon şirketleri arasında bu alanda ödül alan tek yönetici oldu. Ödül almaktan gurur duyduklarını ifade eden Şükrü Kutlu, “Son 10 yıldır Türkiye’nin en değerli Telekomünikasyon markası seçilerek başarılarımızı taçlandırıyoruz. Stevie Awards gibi dünyanın önde gelen iş ödül organizasyonundan da her yıl ödüllerle dönmemiz, grubumuz bünyesinde üretilen inovatif projeler ile uluslararası alanda kazandığımız ödüller, doğru yolda ilerlediğimizin en önemli kanıtlarıdır” dedi.