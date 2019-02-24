Türk Telekom Stadyumu’nun zemininde sorun yok Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Türk Telekom Stadyumu’nun zemini, kar yağışına rağmen oynamaya müsait durumda bulunuyor.

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Türk Telekom Stadyumu’nun zemini, kar yağışına rağmen oynamaya müsait durumda bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, saat 19.00’da sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. İstanbul’u dün etkisi altına alan kar yağışı bugün de devam ederken, Başakşehir-Bursaspor maçının ertelenmesiyle birlikte gözler Seyrantepe’ye çevrilmişti. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin oynanacağı Türk Telekom Stadyumu’nun zeminine günler öncesinde branda serip önlemini almıştı. Maçın başlamasına saatler kala zeminden branda toplandı. Şu anda zemin, maçın oynanmasına engel durumda değil ancak maç saatinde kar yağışının yoğunluğu ve görüş açısının düşmesi halinde hakem Suat Arslanboğa, farklı bir karar verebilir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.