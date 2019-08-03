Türk Telekom Stadyumu’nda ‘Radamel Falcao’ sesleri Galatasaraylı taraftarlar, Panathinaikos maçında transfer görüşmeleri süren Kolombiyalı golcü Radamel Falcao lehinde tezahüratlar yaptı.

Galatasaraylı taraftarlar, Panathinaikos maçında transfer görüşmeleri süren Kolombiyalı golcü Radamel Falcao lehinde tezahüratlar yaptı.

Galatasaray’ın Yunan ekibi Panathinaikos ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, transferi gündemde olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’yu unutmadı. Taraftarlar, transferini çok istedikleri Falcao için maç önü ve maç boyunca tezahüratlarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime ‘Taraftar çıldır, Falcao’yu istiyor’ tezahüratı ile mesaj gönderdi.

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