Türk Telekom PİLOT’tan girişimlere 4 milyon TL destek

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, girişim hızlandırma programı PİLOT’un 65 mezun verdiğini söyledi. Programla girişimlere 4 milyon lirayı aşkın yatırım yaptıklarını aktaran Önal, “Mezunlarımız önemli başarılara imza attılar. Geçen yıl toplamda 280 kişiye istihdam ve 24 milyon TL ciro sağladılar” dedi. Önal, girişimcilik sektörüne verdikleri desteğin önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceğini dile getirdi. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er ise PİLOT’a rağbetin arttığını vurgulayarak, “Bu yılki programımıza 800’ün üzerinde başvuru aldık. Toplamda ise 2013 yılından beri 4 bine yakın müracaat geldi. Bu süre zarfında yaklaşık 500 girişimle de yüz yüze görüşme gerçekleştirme fırsatımız oldu” ifadelerini kullandı.