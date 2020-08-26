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Ekonomi Türk Telekom GB’lara boğacak
Ekonomi

Türk Telekom GB’lara boğacak

Türk Telekom’un Sil Süpür uygulaması kullanıcıları internetle coşturacak. Bu sene yedi aylık süre zarfında Sil Süpür uygulamasını kullanan müşteriler toplam 417 milyon GB mobil internet hediyesine sahip oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:35:00 -
Türk Telekom GB’lara boğacak

Kesintisiz iletişim sağlamayı ve herkese ulaşmayı amaçlayan Türk Telekom müşterilerine her ay milyonlarca GB internet hediye etti ve etmeye devam ediyor. Türk Telekom’un Online işlemler uygulaması üzerinden erişilebilen Sil Süpür’le 2020 yılının ilk 7 ayında bireysel müşterilerine tam 417 milyon GB internet dağıtıldı. Sadece mayıs ayında 65 milyon 441 bin GB internet dağıtan Türk Telekom 7 ayın zirvesine oturdu.

Hediyeler her hafta Çarşamba ve Cuma günleri Sil Süpür üzerinden alınabiliyor.

Mobil iletişim deneyimini bir üst düzeye taşımak istediklerini dile getiren Türk Telekom Mobil Hizmetler Pazarlama Direktörü Yeşim Arı, çalışmalarına son hızla devam ettiklerini açıkladı.

Arı, yaptığı açıklamasında; “Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çözüm ve fırsatlar sunuyoruz. Türk Telekomluların mobil iletişim deneyimini her geçen gün bir üst seviyeye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Sil Süpür’de hediyeler her hafta çarşamba ve cuma günleri güncelleniyor.

Bireysel Türk Telekom müşterileri, hatların haftanın hangi günü tanımlanmışsa o günden itibaren her hafta hediyelerine kavuşuyor.

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