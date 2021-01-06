Son yıllarda internet kullanımı bir hayli arttı. Özellikle koronavirüs salgınında mobil internet paketleri yerine evde internet hizmetleri araştırılmaya başladı. Uzaktan eğitim ve evden çalışma gibi sebeplerden dolayı pek çok kişi evine internet bağlatmak istiyor. Ülkemizde pek çok internet sağlayıcı şirket bulunuyor. Vatandaşlar söz konusu firmaların sunduğu paketlere göz atıp kıyaslama yapıyor. Peki, Türk Telekom internet paketleri ne kadar?

Türk Telekom evde internet paketleri ne kadar?

Türk Telekom evde internet için pek çok paket sunuyor. Söz konusu paketlerin kiminde modem ücretsiz kimin de ise modem ücreti alınıyor. Paket fiyatları internet hızına göre farklılık gösteriyor. Son dönemde Türk Telekom müşterilerinden ilk ay fatura almıyor. Paket fiyatları ise 83 liradan başlayıp 115 liraya kadar artıyor.

Türk Telekom evde internet başvurusunu online olarak yapabilirsiniz. Online başvurularda müşterilere çeşitli avantajlar sunuluyor. Ayrıca 444 1 444 nolu telefon üzerinden de fiyat bilgisi alıp başvuru da bulunabilirsiniz.

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