Türk Telekom nakil başvurusu | Ev taşıyacak olan aileler internetlerini nasıl naklettirebileceklerini merak ediyor. Türk Telekom kullanıcıları ev internetlerini naklettirmek için ne kadar ödeyeceklerini, işlem için nereye başvuru yapmaları gerektiğini araştırıyor. Türk Telekom nakil işlemi telefon numarası

Türk Telekom evde internet başka adrese nasıl taşınır?

Türk Telekom kullanıcıları evde internet hizmetlerini farklı bir adrese taşıyabilir. İnternet nakil işlemi için Türk Telekom ofis ya da mağazalarına başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca söz konusu nakil işlemi için 444 1 444 nolu numarayı arayarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. Nakil işlemi için abonenin kendisi ya da vekalet verdiği kişi işlem yapabilir. Sabit telefon hattı da yeni adrese taşınmak isteniyorsa, ADSL hizmetinin naklinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle sabit telefon hattının naklinin tamamlanması gerekir. Nakil işleminde müşterinin nakil adresinde bulunması gerekmektedir. Nakil işlemi ortalama 2 ila 15 gün içerisinde tamamlanmaktadır.