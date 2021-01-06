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Teknoloji Türk Telekom evde internet başka adrese nasıl taşınır?
Teknoloji

Türk Telekom evde internet başka adrese nasıl taşınır?

Türk Telekom internet başka adrese taşı | Türk Telekom nakil ücreti | Taşınacak olan pek çok kişi internetlerini nasıl ne kadar ödeme yaparak naklettirebileceklerini araştırıyor. Peki, Türk Telekom evde internet nakil ücreti ne kadar? | İnternet aboneliği başa adrese nasıl taşınır? | Türk Telekom evde internet nakil işlemi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 13:20:00 -
Türk Telekom evde internet başka adrese nasıl taşınır?

Türk Telekom nakil başvurusu | Ev taşıyacak olan aileler internetlerini nasıl naklettirebileceklerini merak ediyor. Türk Telekom kullanıcıları ev internetlerini naklettirmek için ne kadar ödeyeceklerini, işlem için nereye başvuru yapmaları gerektiğini araştırıyor. Türk Telekom nakil işlemi telefon numarası

Türk Telekom evde internet başka adrese nasıl taşınır?

Türk Telekom kullanıcıları evde internet hizmetlerini farklı bir adrese taşıyabilir. İnternet nakil işlemi için Türk Telekom ofis ya da mağazalarına başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca söz konusu nakil işlemi için 444 1 444 nolu numarayı arayarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. Nakil işlemi için abonenin kendisi ya da vekalet verdiği kişi işlem yapabilir. Sabit telefon hattı da yeni adrese taşınmak isteniyorsa, ADSL hizmetinin naklinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle sabit telefon hattının naklinin tamamlanması gerekir. Nakil işleminde müşterinin nakil adresinde bulunması gerekmektedir. Nakil işlemi ortalama 2 ila 15 gün içerisinde tamamlanmaktadır.

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