Türk Telekom CEO’su Şahin: 5G ile milli teknoloji ekosistemimiz güç kazanacak

Buğra Kardan İstanbul

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, 5G teknolojisinin yalnızca iletişim hızını artırmakla kalmayıp üretimden tarıma, sağlıktan sosyal yaşama kadar birçok alanda verimliliği yükselterek ekonomiye güçlü katkı sağlayacağını vurguladı.

Şahin şunları kaydetti: 5G teknolojisinin hızlı internet sunmanın ötesinde; üretimdem sağlığa ve sosyal yaşama kadar her alanda verimliliği ve tasarrufu artıracak, ekonomiye katkı sunacak itici bir güç olacağına inanıyoruz. 5G’nin sunduğu düşük gecikme süresi, yüksek veri taşıma kapasitesi ve çoklu cihaz bağlantı gibi yeni imkanlarla birlikte ekonomimizde Bereket dönemi başlayacak, fabrikalarımız “akıllı” hale gelecek, her şeyin anlık takip edileceği akıllı tarım sistemleri sayesinde üretimde verimlilik artacak.

Herkes için 5G, 81 ilin her köşesinde Türk Telekom

Teknoloji birikimimizi 81 ilimizdeki her bir vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için seferber ediyoruz. Bizim stratejimizin merkezinde “insan” var. 5G’de abone başına en yüksek kapasiteye sahip operatÖr olarak mobil sektördeki yükselişimizi sürdürmeyi ve müşteri deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Herkes için 5G anlayışıyla adım attığımız yeni dönemde, Türkiye’yi uçtan uca bağlayan fiber ağımız ve yüzde 61’ini fiberle bağladığımız LTE baz istasyonlarımız 5G’nin en büyük teminatı. 5G ile birlikte dijital çağın olanaklarını 81 ilin her köşesinde erişilebilir kılmayı amaçlıyoruz.

Dijital geleceği milli akılla inşa ediyoruz

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom olarak amacımız teknolojiyi kullanan değil milli akılla tasarlayan ve üreten bir Türkiye inşasına katkı sunmak. Bu kapsamda 5G süreci öncesinde stratejik iş birliklerimiz ile milli ekosistemi güçlendirmeye odaklandık. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz 5G çözümlerimiz, güçlü fiber altyapımız dijital geleceğimizin üzerinde yükseleceği temelleri oluşturuyor. Teknolojide dışa bağımlılığı bitirecek her hamleyi, her iş birliğine ve projeye desteklemeyi milli bir vazife olarak görüyoruz. Yarınlara yüksek teknoloji ihraç eden ve dijital dünyada kendi kurallarını koyan bir Türkiye bırakmak için durmadan çalışıyoruz. İletişimin her çağında olduğu 5G ile başlayan bu yeni dönemin de öncüsü olarak teknoloji birikimimizi yaşamın tüm alanlarına yansıtacak ve Türkiye Yüzyılı’nı Dijital’in Yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Türk Telekom 5G teknolojisi ile sanatta yeni bir devrin kapısı aralandı

Türk Telekom, 5G teknolojisini kültür ve sanatla buluşturuyoruz. 5G teknolojisinin yüksek hız, düşük gecikme ve eş zamanlı bağlantı gibi yenilikçi özelliklerini, hayatını kaybeden Müslüm Gürses’in 5G tabanlı hologramı ile gerçekleştirdiği programda katılımcılara aktardık. Rap müzik sanatçısı Sefo’nun yanı sıra Fatma Turgut ile marka yüzümüz Tolga Çevik, Gürses’in 5G tabanlı hologramı ile sahne performansı gerçekleştirdi. Ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) teknoloji ile sanatı buluşturduğumuz 5G ile yenilikçi bir sanat deneyimini sanatseverlerle buluşturduk. Devrim Erbil Dijital Resim Sergisi, “herkes için 5G” vizyonumuz doğrultusunda yenilikçi uygulamalar geliştirmemizin en somut ve en güncel örneklerinden biri. 5G’nin sağladığı akıcılık sayesinde ziyaretçiler, İstanbul’un simge yapılarını konu alan eserleri, kesintisiz ve gerçekçi bir akışta inceleyebildi.

5G’de Ar-Ge gücü: En kapsamlı 5G Odaklı Deneyim Merkezi

Ülkemizin küresel teknoloji liginde üst sıralara taşımak adına, Ar-Ge çalışmalarımızın yanı sıra milli çözümler üreten firmalara yatırım yapıyoruz. Milli ekosistemimizi güçlendirecek iş birlikleri ve projeleri hayata geçirerek ülkemizi ileriye taşıyacak her hamleye Türk Telekom imzasını atıyoruz. Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 5G odaklı ‘Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ni açılışını gerçekleştirdik.

Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi; 5G teknolojisinin sunduğu imkânlar ışığında; ülkemizin yerli ve milli teknoloji üretme kapasitesine değerli katkılar sağlayacak. Bu merkez, Türk mühendislerinin ortaya koyduğu çözümlerin test edildiği, geliştirildiği ve yeni iş birliklerinin doğduğu bir inovasyon ortamı oluşturacak.

Ayrıca, bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde dijital geleceğin mimarı olarak 2025 yılında 921 milli patent başvurusu ile dijital dönüşüme liderlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin yüksek teknoloji ihraç etme hedefine katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürüten grup şirketlerimiz Argela ve Silikon Vadisi’ndeki iştiraki Netsia’nın 5G ve yeni nesil ağ teknolojileri alanında 74 uluslararası patenti bulunuyor.