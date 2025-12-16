Türk Telekom CDP’de “A" skoru ile bir kez daha küresel çevre liderleri arasında!

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Sürdürülebilirliği bir yükümlülük değil, Türkiye’nin kendi kaynaklarıyla gücünü geleceğe taşıma iradesi olarak görüyoruz.Çevreye duyarlı, kaynaklarını verimli kullanan ve sürdürülebilir kalkınmayı sahiplenen bir yaklaşımı kurumsal stratejilerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Bu doğrultuda, belirlenen sürdürülebilirlik hedeflerimizi tüm çalışanlar seviyesinde ele alarak performans süreçlerine entegre ettik ve kurum genelinde ortak bir iklim eylemi bilinci oluşturduk. CDP’de Küresel Liderler arasında yerimizi korumamız, kapsamlı analiz ve iyileştirme süreçlerini tüm birimlerimizle birlikte kararlılıkla yürüttüğümüzün bir göstergesi. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakma sorumluluğuyla, geleceğe güvenle yürümeye ve sürdürülebilirlikte öncü olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm iş stratejisine yansıtıyor. İlk olarak 2011 yılında dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) raporlama yapan ve 2024 yılındaki sürdürülebilirlik faaliyetleriyle CDP’nin İklim Değişikliği Programı'nda en yüksek seviye olan A skoruna ulaşan Türk Telekom, “A” notunu korumanın yanı sıra ilk defa katıldığı Su Programı’nda A- skoruna erişip, bu yıl da küresel çevresel liderler ligindeki yerini güçlendirdi.

Türk Telekom, şimdiye kadar yaptığı çalışmalar ile 2020 baz yılından bu yana, tüm yıllar için Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 kategorilerinde grup seviyesinde emisyon hesaplamalarını tamamlayarak, doğruluk ve tutarlılığı artıran metodolojik iyileştirmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, iklim değişikliğinin iş üzerindeki etkilerini detaylı biçimde analiz etmek amacıyla Risk ve Fırsat analizleri sayısallaştırılarak, finansallar üzerindeki potansiyel etkileri de hesaplandı ve kurumsal karar alma süreçlerine entegre edildi.

Sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını güçlendirerek devam eden Türk Telekom, enerji verimliliği çözümleri, yapay zekâ destekli optimizasyonları, akıllı şehir uygulamaları, yeni nesil yeşil şebeke teknolojileri ve elektrikli araç şarj istasyonları projeleriyle iklim kriziyle mücadelede sektör liderliğini pekiştiriyor.

“Geleceğe güvenle yürümeye ve sürdürülebilirlikte öncü olmaya devam edeceğiz”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Sürdürülebilirliği bir yükümlülük değil, Türkiye’nin kendi kaynaklarıyla gücünü geleceğe taşıma iradesi olarak görüyoruz. Attığımız her adımı yarının Türkiye’sini gözeterek planlıyoruz. Çevreye duyarlı, kaynaklarını verimli kullanan ve sürdürülebilir kalkınmayı sahiplenen bir yaklaşımı kurumsal stratejilerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Bu doğrultuda, belirlenen sürdürülebilirlik hedeflerimizi tüm çalışanlar seviyesinde ele alarak performans süreçlerine entegre ettik ve kurum genelinde ortak bir iklim eylemi bilinci oluşturduk. CDP’de Küresel Liderler arasında yer almamız, kapsamlı analiz ve iyileştirme süreçlerini tüm birimlerimizle birlikte kararlılıkla yürüttüğümüzün bir göstergesi. 2020 baz yılına göre Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2030’a kadar yüzde 45 azaltım ve 2050’de Net Sıfır hedeflerimize ilerlerken, emisyon hesaplamalarımızı güçlendiren veri iyileştirmeleri, risk-fırsat çalışmaları ve çalışan seviyesine indirdiğimiz sürdürülebilirlik KPI’larıyla kurumsal dönüşümümüzü derinleştiriyoruz. Teknoloji ve inovasyon odağımızla hem çevresel etkilerimizi azaltıyor hem de daha dayanıklı bir gelecek inşa ediyoruz. Bu yolculuk yalnızca kurumumuzun değil ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunma kararlılığının da bir göstergesi. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakma sorumluluğuyla, geleceğe güvenle yürümeye ve sürdürülebilirlikte öncü olmaya devam edeceğiz” dedi.

Karbon Saydamlık Projesi (CDP), şirketlerin ve şehirlerin çevresel performansını ölçen, iklim değişikliği, su güvenliği ve ormansızlaşma gibi alanlarda dünyadaki en etkili derecelendirme sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. CDP, raporlayan kuruluşları A’dan D’ye kadar derecelendiriyor ve A skoru, çevresel liderlik ve yüksek şeffaflık standartlarını temsil ediyor.