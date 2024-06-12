Türk tekstil devi iflas riski altında: 7 gün, ilan etti! İlgili flaş gelişmeyi duyurdular

Konkordato talebiyle gündem olan Sunrise Design Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi için mahkeme geçici mühlet kararı verdi.

3 AY GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Sunrise Design Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin konkordato talebi, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde değerlendiriliyor. Dosya numarası 2024/328 olan davada, şirket için 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildiği açıklandı.

1 HAFTA SÜRE VERİLDİ

Mahkemenin açıklamasına göre, alacaklılar ilanın yayımlanmasından itibaren yedi gün içinde itiraz edebilecekler. İtiraz dilekçelerine, konkordato mühletinin verilmesini gerektiren bir durum olmadığını kanıtlayan belgelerin eklenmesi gerekiyor.

GEÇİCİ MÜHLET

Geçici mühlet kararı, şirketin mali durumunu iyileştirmesi ve alacaklıları ile anlaşma sağlaması için bir fırsat sunar. Bu süre zarfında şirket, borçlarını yeniden yapılandırmak için gerekli adımları atabilir ve yeniden yapılanma planlarını devreye sokabilir. Mahkeme tarafından karar ilanen tebliğ edildi. Bu tebliğ, tüm alacaklıların haberdar olmasını sağlamak amacıyla 1 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

SUNRİSE DESİGN TEKSTİL ŞİRKETİ HAKKINDA

2019 yılında İstanbul’da kurulan Sunrise, hazır giyim sektöründe 20 yıllık tecrübe ve uzmanlığa sahip olup, trend, kaliteli ve sürdürülebilir ürünler sunmaktadır. Kadın, erkek ve çocuk giyim kategorilerinde uzmanlaşmıştır. Sunrise’ın merkez ofisi ve ana üretim tesisi, Sultangazi-İstanbul, Türkiye’dedir. Şirket, tedarik zincirinde stratejik ortaklık anlayışını benimsemektedir. Sunrise ve tedarik zinciri, ISO, GRS, GOTS ve OEKO-TEX gibi uluslararası kabul görmüş sertifikaları bulunuyor.

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