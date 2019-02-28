Türk Tarih Kurumu “Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları”nda

Türk Tarih Kurumu yayınları, Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları’nda 72 ülkeden 288 yayıncıya tanıtılıyor.

Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları bu yıl dünyanın önde gelen yayınevlerinin katılımıyla 26-28 Şubat tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenleniyor. Yayımcıların eserlerini dünyanın farklı ülkelerinden yayınevlerine tanıttıkları toplantıların düzenlendiği etkinlikte, eserlerin dünya çapında daha geniş okuyucu kitlesine ulaştırılmasını sağlayacak telif görüşmeleri yapılıyor. Etkinlikte Türk ve dünya tarihi araştırmalarına kaynaklık eden pek çok eseri okuyucuyla buluşturan Türk Tarih Kurumu yayınları da 72 ülkeden 288 yayıncıya tanıtılıyor. Kurumun yayımladığı son eserleri dünya kamuoyuna ulaştıracak görüşmelerin yapıldığı toplantılar aynı zamanda Türk araştırmacılara da dünyada üretilen son çalışmalarla Türk Tarih Kurumu etiketiyle buluşma fırsatı sağlıyor.

Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları kapsamında düzenlenen Avrasya Kitap Festivali de katılımcılardan ilgi görüyor. Türk Tarih Kurumu ,festivaldeki sergiliğinde Mufassal Osmanlı Tarihi, Yazıcıoğlu Ali’nin Selçuknamesi, Türk Mitolojisi, Osmanlı Belgelerinin Dili, Göktürkler, Şamanizm, Tarih Araştırmalarında Usul, Selçuklu Devletleri Tarihi gibi klasikleşmiş eserlerinin yanı sıra yeni yayınlarını da yüzde 50 indirimli olarak okura sunuyor. Kitap festivali, 3 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.