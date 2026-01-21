  • İSTANBUL
Türk sürücülere Avrupa’dan teklif yağıyor: Maaşı 35 bin euroya kadar çıktı

Türk sürücülere Avrupa’dan teklif yağıyor: Maaşı 35 bin euroya kadar çıktı

İspanya’da 30 bin kişilik dev açık için Türkiye ile tarihi protokol imzalandı; yıllık 35 bin euroya varan maaşla başvurular İŞKUR üzerinden alınacak

Avrupa’da derinleşen lojistik krizi, Türk şoförler için yeni ve kazançlı bir istihdam fırsatına dönüştü. İspanya’da emekli olan sürücülerin yerini dolduracak yeni personelin yetişmemesiyle patlak veren şoför açığı, Türkiye ile imzalanan tarihi protokol sayesinde kapatılacak. Yıllık 25 bin ila 35 bin euro arasında değişen maaş teklifleriyle binlerce Türk sürücünün Avrupa yollarına çıkması bekleniyor.

30 bin boş kadro için rota Türkiye’ye çevrildi

İspanyol El Economista gazetesinin aktardığına göre, İspanya Nakliyeciler Federasyonu Fenadismer öncülüğünde yürütülen süreç Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ilerleyecek. Karayolu taşımacılığı sektöründe yaklaşık 30 bin kişilik açık bulunduğu belirtilirken, sektörün yaşlanan iş gücü nedeniyle alarm verdiği ifade edildi. Bu tablo karşısında İspanyol taşımacılık devleri, çözümü Türk şoförlerde buldu.

 

Eğitim, konaklama ve dil masrafları karşılanacak

Protokol kapsamında seçilecek Türk şoförler, İspanya’da çalışabilmek için gerekli Avrupa Birliği sertifikalarını almak üzere Cordoba Mesleki Eğitim Kampüsü’nde özel bir programa dahil edilecek. Eğitim sürecinde barınma, yemek ve ulaşım dahil tüm yaşam giderleri İspanyol kurumlar tarafından karşılanacak. Ayrıca sürücülere işe başlamadan önce İspanyolca dil eğitimi verilecek.

Yıllık 35 bin euroya varan maaş ve hızlı işe alım süreci

Anlaşmanın en dikkat çeken başlığı ise maaşlar oldu. İspanya’da istihdam edilecek Türk sürücülere yıllık 25 bin ile 35 bin euro arasında gelir sağlanacağı açıklandı. İş ilanlarının önümüzdeki günlerde İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması beklenirken, özellikle 2009 yılı ve öncesinde ağır vasıta ehliyeti alan adaylara öncelik tanınacağı bildirildi. Başvuruların ardından çevrim içi mülakatlar yapılacak, seçilen adaylar hem dil hem de mesleki yeterlilik eğitimlerinin ardından hızla istihdama dahil edilecek.

