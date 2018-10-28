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Türk sporcular, turnuvanın son gününde 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı

Uluslararası Cumhuriyet Kupası Gençler Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası'nın son gününde Türk sporcular 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya elde etti.

28 Ekim 2018 Pazar 21:03
Türk sporcular, turnuvanın son gününde 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı

İstanbul'da 50. Yıl Burhan Felek Spor Salonu'nda düzenlenen ve toplam 13 ülkeden sporcuların mücadele ettiği turnuvanın ikinci gününde serbest stil 61 kiloda Furkan Çay, 70 kiloda Ali Akıl ve 125 kiloda Anıl Kılıçsallayan altın, 70 kiloda Cebrail Bolat ve 79 kiloda Hacı Ömer Yıldırım gümüş, 70 kiloda Yunus Doğan ve 79 kiloda Esef Akpınar bronz madalya kazandı.

Grekoromen stil 60 kiloda Ömer Ali Biçici, 67 kiloda Kadir Kamal ve 130 kiloda Abdullah Akyüz altın, 67 kiloda Ertuğrul Arslan gümüş, 77 kiloda Samet Özgün, 87 kiloda Orhan Veli Kabaktaş ve 130 kiloda Tevfik Çevik bronz madalyanın sahibi oldu.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 21:03
  1. İstanbul
  2. Güreş

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