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Türk sineması uyuşturucu batağında! 'İyi oyuncu olmanın yolu...'

Asuman Dabak, 'Set ortamlarında o kadar çok uyuşturucu madde kullanılıyor ki, inanılmaz' diyerek Türk sinemasının uyuşturucu batağında olduğunu söyledi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 21:48
Türk sineması uyuşturucu batağında! 'İyi oyuncu olmanın yolu...'

Türk sinemasında alkol ve uyuşturucu madde üzerine bir dünya kurulduğunu söyleyen Asuman Dabak, bunun topluma yansımasını anlattı.

Esenyurt Boğaziçi Okulları tarafından düzenlenen ’Bağımlılık’ paneline konuk olan oyuncu Asuman Dabak, 'Set ortamlarında o kadar çok uyuşturucu madde kullanılıyor ki, inanılmaz.' sözleriyle olayların boyutuna dikkat çekti.

YOZLAŞMIŞ BİR ORTAM!

Asuman Dabak, "’Ne olacak canım, herkes kullanıyor’ mantığı hakim. Yozlaşan toplumda biz sanatçıların da payı var. Set ortamlarında o kadar çok uyuşturucu madde kullanılıyor ki, inanılmaz. Sosyal ortamda hepimiz alkol alıyoruz. Keyiflendiriyorsa sorun yok ama, alkol sonrası ertesi sabah sete vaktinde gidemiyorsanız, ezberinizi yapamamışsanız bu işe dur demek gerekiyor. Oyun arkadaşınıza saygısızlık yapmaya hakkınız yok. Bizim işimiz performans, alınan madde performansı düşürüyor. Benim üç tane oyunculuk atölyem var. Sağlıklı öğrenciler, oyuncu adayları yetiştirmek istiyorsak, o derecede özenli davranmalıyız. Duruşumuzu takip eden kitleleri görmezden gelemeyiz.

'CEZA ALIP KISA SÜREDE ÖZGÜR KALIYORLAR!'

Bugün ünlü bir sanatçı uyuşturucudan ceza alıp, kısa sürede çıkmışsa, piyasada hala kaşesi yüksek işler yapıyorsa, çocuklara ne anlatacağız?

'İYİ OYUNCU OLMANIN YOLU İÇKİDEN GEÇİYOR!'

İyi aktör olmanın yolu setin bir kenarında sigaralık sarıp içmekten geçmiyor. Bir barın köşesinde viski yudumlamak şöhret getirmiyor. Hepimizin sorumlu davranması lazım." dedi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 21:48
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