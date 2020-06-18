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Aktüel

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu’nun geçen yaklaşık 36 saati içinde terör örgütüne ait 500’den fazla hedef top, Fırtına obüsü, ÇNRA’nın yanı sıra SİHA ve F-16’l

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu’nun geçen yaklaşık 36 saati içinde terör örgütüne ait 500’den fazla hedef top, Fırtına obüsü, ÇNRA’nın yanı sıra SİHA ve F-16’lardan yapılan atışlarla imha edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 09:43:08 -
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu’nun geçen yaklaşık 36 saati içinde terör örgütüne ait 500’den fazla hedef top, Fırtına obüsü, ÇNRA’nın yanı sıra SİHA ve F-16’l

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu’nun geçen yaklaşık 36 saati içinde terör örgütüne ait 500’den fazla hedef top, Fırtına obüsü, ÇNRA’nın yanı sıra SİHA ve F-16’lardan yapılan atışlarla imha edildi. Komandoların, yer yer 1900 metre ve üzeri yüksekliğe ulaşan zorlu arazi koşullarındaki hava hücum harekatı başarıyla sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kaplan Operasyonu gayet güzel şekilde gidiyor. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla devam edip inşallah başarılı bir şekilde bu operasyonu da sonlandıracağız" dedi.

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