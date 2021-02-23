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Gündem Türk SİHA'ları karşısında başarısız olan Rus füzeleri güncellendi
Gündem

Türk SİHA'ları karşısında başarısız olan Rus füzeleri güncellendi

Libya'da Türk yapımı SİHA'lar karşısında etkisiz kalan Rus yapımı ‘Pantsir' hava savunma sistemi güncellenerek yeni bir radara dönüştürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 15:19:00 -
Türk SİHA'ları karşısında başarısız olan Rus füzeleri güncellendi

Libya'da Türk SİHA'ları karşısında hezimete uğrayan Rus yapımı 'Pantsir' hava savunma sistemi modernizasyondan geçirilerek yeni bir radara dönüştürüldü.

Rusya, Abu Dabi'de düzenlenen 'IDEX-2021' silah fuarında, gözden geçirilmiş 'Pantsir-S1M' modelini tanıttı. En önemli değişiklik ise radar sisteminin güncellenmesi oldu. Pantsir hava savunma sisteminin üreticisi Rostex Konsorsiyumu, fuarda değişiklikleri tanıtarak şöyle dedi: "Modernizasyon gören Pantsir, yeni bir radara dönüştü.

Söz konusu radar sayesinde, önceden 30 kilometre olan hedef tespit mesafesi 75 kilometreye çıkarıldı. Radar ve güçlendirilmiş uçaksavar füzeleri ile hedefi vurma mesafesi 20 kilometreden 40 kilometreye yükseltildi.

Sistem bundan böyle havada 70 kilogram ağırlığındaki az görülür hedefleri de vurma özelliğine kavuştu. Rostex Konsorsiyumu Başkanı Sergey Çemezov, modernizasyonun ardından, silahın Ortadoğu ve Afrika ülkelerine de satılacağını açıkladı. Pantsir sistemi, Libya'da Türk yapımı SİHA'lar karşısında etkisiz kalmıştı. Rusya, Suriye'deki Hymeymim askeri üssüne de bu savunma sistemlerinden yerleştirmişti.

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Yorumlar

Sassas

Demekki bizde güncellemeliyiz 75 km dışından atış yapabilecek şekilde
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