Türk savunma şirketleri BAYKAR ve TUSAŞ, dünyada ilk 100'de!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), listenin 38. sırasında kendine yer buldu. Şirketin 2023 yılı satışları 2.674 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, 2022 yılındaki 1.839 milyon dolarlık gelire kıyasla önemli bir artış gösterdi. TUSAŞ, bu performansıyla geçen yıla göre sıralamada 7 basamak birden yükselmeyi başardı.

LİSTEYE İLK KEZ GİRDİ

Listeye ilk kez giren BAYKAR ise 49. sırada yer aldı. Şirketin 2023 yılı satışları 1.805 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2022 yılındaki 1.400 milyon dolarlık gelire göre kayda değer bir büyüme işaret ediyor. FlightGlobal’in değerlendirmesine göre BAYKAR, 20 yıldan kısa bir sürede ABD dışındaki en büyük insansız hava sistemleri (İHA) üreticilerinden biri haline geldi.

BAYKAR VE TUSAŞ İLK 100’DE

Uzmanlar, şirketin pazardaki etkisinin artmaya devam edeceğini öngörüyor. İstanbul merkezli BAYKAR, TUSAŞ ile birlikte Top 100 listesindeki iki Türk şirketinden biri olma başarısını gösterdi. Aynı zamanda, bu yılki araştırmaya yeni katılan yedi şirketten biri olarak da dikkatleri üzerine çekti. Türkiye’nin savunma havacılık ve uzay sektörü, yerel tedarikçilere ağırlık veren bir strateji izliyor. Bu yaklaşım, sektörün kabiliyetlerini maksimum düzeyde yerli kaynaklardan sağlama hedefini yansıtıyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİ GOLOBAL ARENADA

1986 yılında bir otomotiv parça şirketi olarak kurulan BAYKAR, 2000’li yıllarda insansız hava sistemleri geliştirmeye başladı. Şirket, ürünleriyle sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da büyük ilgi gördü. Arnavutluk, Polonya ve Romanya gibi NATO müttefiklerinin yanı sıra Azerbaycan, Etiyopya, Kuveyt ve Maldivler gibi çeşitli ülkelerden müşteriler kazandı. BAYKAR’ın Bayraktar TB2 insansız hava araçları, özellikle 2022’de Rusya ile başlayan çatışmada Ukrayna tarafından yoğun şekilde kullanıldı. Şirket, bu yıl Ukrayna’da bir montaj tesisi açmayı planlıyor. Ayrıca BAYKAR, Suudi Arabistan’da AKINCI TİHA üretimini yerelleştirmek için önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu hamle, şirketin global pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. BAYKAR özel bir şirket olmasına rağmen, FlightGlobal’in gelir tahmini için kamuya açık haberler ve sektör bilgileri kullanıldı. TUSAŞ ve BAYKAR’ın bu prestijli listede yer alması, Türk savunma sanayiinin global arenada artan etkisini ve rekabet gücünü gözler önüne serdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İki şirketin de gelecek yıllarda sıralamadaki yerlerini daha da yükseltmeleri bekleniyor.

Listede ilk 10 ise şöyle

1- Boeing

Gelir: 77,794 milyon dolar

Faaliyet kârı: -773 milyon $

Faaliyet marjı: -%1

2- Airbus

Gelir: 70,829 milyon dolar

Faaliyet kârı: 4,982 milyon dolar

Faaliyet marjı: %7

3- RTX (eski adıyla Raytheon Technologies)

(eski adıyla Raytheon Technologies) Gelir: 68,920 milyon dolar

Faaliyet kârı: 3,561 milyon dolar

Faaliyet marjı: %5,2

4- Lockheed Martin

Gelir: 67,571 milyon dolar

Faaliyet kârı: 8,507 milyon $

Faaliyet marjı: %12,6

5- Northrop Grumman

Gelir: 39,290 milyon dolar

Faaliyet kârı: 2,537 milyon dolar

Faaliyet marjı: %6,5

6- GE Aerospace Gelir: 31,770 milyon dolar

Faaliyet kârı: 6,115 milyon $

Faaliyet marjı: %19,2

7- Safran

Gelir: 25,107 milyon dolar

Faaliyet kârı: 2,873 milyon dolar

Faaliyet marjı: %11,4

8- L3Harris

Gelir: 19,419 milyon dolar

Faaliyet kârı: 1.426 milyon dolar

Faaliyet marjı: %7,3

9- Leonardo

Gelir: 16,549 milyon dolar

Faaliyet kârı: 1.174 milyon dolar

Faaliyet marjı: %7,1

10- BAE Systems

Gelir: 14,757 milyon dolar

Faaliyet kârı: Mevcut değil

Faaliyet marjı: Mevcut değil