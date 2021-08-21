Türk savunma sanayisi milli denizaltıya hazırlanıyor
Son yıllarda bir dizi özgün ürüne imza atan Türk savunma sanayisi şirketleri gündemlerine denizaltıyı aldı.
Türk savunma sanayisi bünyesinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına milli imkanlarla üretilmiş denizaltılar kazandırılması amacıyla Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi yürütülüyor. Bunun yanında aralarında HAVELSAN’ın yer aldığı bir dizi şirket, denizaltılarda kullanılacak bir dizi teknoloji, sistem ve konsept üzerinde çalışıyor. HAVELSAN, bu kapsamda geliştirdiği Denizaltı Savaş Harekat Merkezi Konsept Tasarımı’nı ilk kez 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2021) tanıttı.