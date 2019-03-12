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Türk savunma sanayinden dev atak

Milli ve yerli savunma sanayii hamlesiyle son yıllarda atağa geçen Türkiye, küresel silah satışı sıralamalarında hızla yükselmeye devam ediyor.

12 Mart 2019 Salı 06:23
Türk savunma sanayinden dev atak

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından açıklanan küresel silah ihracatı raporunda, dünyadaki silah transferi hacminin 2014-2018 yılları arasında 2009-2013 yıllarına göre yüzde 7,8 artış gösterdiği kaydedilirken, Türkiye'nin aynı dönemde silah ihracatını yüzde 170 arttırdığı belirtildi. 2014-2018 yılları arasındaki silah ihracatı liderleri sırasıyla ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin olurken, Türkiye 14'üncü sırada yer aldı. Raporda Türkiye'nin en fazla silah ihracatı yaptığı ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu belirtildi. Türkiye, 2014-2018 döneminde yaptığı silah ihracatının yüzde 30'unu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirirken, bunu yüzde 23 ile Türkmenistan ve yüzde 10 ile Suudi Arabistan takip etti. Rapora göre en büyük beş silah ithalatçısı ülke ise Suudi Arabistan, Hindistan, Mısır, Avustralya ve Cezayir oldu.

ABD payını Trump ile artırdı

Rapor, ABD'nin de Donald Trump yönetiminin gelişiyle silah ihracatını artırdığını ortaya koydu. Enstitü, ABD’nin dünyanın en büyük silah ticareti yapma konumunu güçlendirdiğini belirterek, dünyanın üçte birinden fazlasının silah teminini ABD’den yaptığını duyurdu. Rapora göre, ABD, bu dönemde küresel silah satışının yüzde 36’sını oluştururken, bu oran 2009-2013 yılları arasında yüzde 30 civarındaydı. SIPRI, diğer ana tedarikçilerden daha fazla olarak ABD’nin en az 98 ülkeye silah sattığını aktardı.

 

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 07:08
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