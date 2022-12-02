Türk savunma sanayiinden ihracat rekoru

2022 yılında ihracat rekorunu kırmaya hazırlanan Türk savunma ve havacılık sanayii sektörü, 2022 yılının Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31.6 artış ile 503.2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektör, tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirmiş oldu ve ilk kez aylık ihracatta 500 milyon dolar barajını geçti.

Yıl sonu için 4 milyar dolar ihracat hedefi bulunan sektör, 2022 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %35.7 artış ile toplam 3 milyar 770 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu. Aralık 2022’de gerçekleştirilecek ihracat ile birlikte savunma ve havacılık sektörünün 2022 yılı ihracatının, 4 milyar doları geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Sektörün 2021 yılı ihracatı ise 3.2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Sektör tarafından;

Ocak 2022’de 306.7,

Şubat 2022’de 325.1,

Mart 2022’de 327,

Nisan 2022 392.1,

Mayıs 2022’de 330.4,

Haziran 2022’de 315

Temmuz 2022’de 325.7

Ağustos 2022’de 333.9,

Eylül 2022’de 166.5,

Ekim 2022’de ise 464.5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmişti.

Sektörün Kasım ayı ihracat haberlerinde, Roketsan ve HAVELSAN öne çıkmıştı. Roketsan, Endonezya’ya balistik füze ve hava savunma füzesi ihracatı gerçekleştirirken; HAVELSAN ise Endonezya’ya, ADVENT savaş yönetim sistemi ihracatı gerçekleştirdi. Öte yandan BAYKAR da yine ihracatta öne çıkan Türk savunma şirketlerinin başında geliyor.

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