Türk Savunma Sanayii’nde müthiş rekor! Tüm dünya bunu konuşuyor

Türk Savunma Sanayii’ndeki gelişmeleri yakından takip eden gelişmiş ülkeler kırılan bir rekorla gözlerini tekrar Türkiye’ye dikti. 4 mühimmat taşıyabilien Türk SİHA’ları, 24 mühimmatla tarihi rekor kırdı.

ANKA-S ve Bayraktar TB2 ile SİHA alanında kritik bir yetkinliğe ulaşan Türk Savunma Sanayii çalışmalarını sürdürüyor.

Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, dünyanın yakından takip ettiği Taarruzi İHA olarak kabul gören uçaklar hakkında konuşarak, “TUSAŞ ANKA ve Bayraktar TB2 tipi SİHA’lar halihazırda aktif olarak kullanılıyor. Bu SİHA'lar, azami dört adet MAM-L mühimmatı ile uçuş gerçekleştirebiliyor” açıklamasını yaptı.

Savaş uçaklarının yükü azalacak

Anıl Şahin’in konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Mark serisi Genel Maksat Bombaları (Mark-81, Mark-82, Mark-83, Mark-84) Türkiye’de sadece F-16 Fighting Falcon ve F-4E Terminatör 2020 savaş uçakları tarafından kullanılıyor olup, Türk Hava Kuvvetlerinin başlıca hava-yer mühimmatı olarak kabul ediliyor.

AKSUNGUR ise bu tür bir mühimmatı ateşleyen Türkiye’deki ilk insansız hava aracı oldu. Sahip olduğu iki adet turbodizel motor sayesinde oldukça ekonomik uçuş saatine sahip olan AKSUNGUR, gerek F-16’lara göre çok daha ucuz işletim bedeline sahip olması gerekse terörle mücadele görevlerinde aktif rol oynayarak F-16’ların gövde ömürlerinden tasarruf edilmesini sağlayacak olması sebebiyle hayati öneme sahip.

Her bir kanadında üç adet bulunan silah istasyonları vasıtası ile 750 kilogram faydalı yük taşıyabilecek olan AKSUNGUR, bu yüklerle 25 bin feet irtifada 12 saat havada kalabilecek.

AKSUNGUR’un MAM-L, MAM-C, CİRİT ve L-UMTAS füzelerine ilaveten taşıyacağı TEBER-81, TEBER-82, HGK-3, KGK-82 ve minyatür bomba mühimmatları, halihazırda Türkiye’de sadece F-16/4 savaş uçakları tarafından taşınabiliyor.