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Aktüel Türk polisinin, Viyana saldırganı DEAŞ'lı teröristle ilgili Avusturya'yı uyardığı ortaya çıktı
Aktüel

Türk polisinin, Viyana saldırganı DEAŞ'lı teröristle ilgili Avusturya'yı uyardığı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 17:20:30 -
Türk polisinin, Viyana saldırganı DEAŞ'lı teröristle ilgili Avusturya'yı uyardığı ortaya çıktı

ANKARA (AA) - Viyana saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristin Hatay'da gözaltına alınarak 2019'da Avusturya'ya sınır dışı edildiği ve Emniyet Genel Müdürlüğünün teröriste ait bilgileri Avusturya makamlarıyla paylaştığı ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım'da saat 20.00 sıralarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen DEAŞ'lı terörist Avusturya vatandaşı Kujtim Fejzulai'ye ait kayıtlar, Türk makamlarınca incelemeye alındı.

Yapılan inceleme sonucu terörist Fejzulai'nin, 1 Eylül 2018'de Avusturya/Viyana'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelerek Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin çalışmaları sonucu, terör örgütü DEAŞ'a katılmak amacıyla Suriye'ye geçeceğine ilişkin bilgiler elde edilen Fejzulai'nin, 18 Eylül 2018'de Hatay'da gözaltına alındığı anlaşıldı.

Adli makamlara 19 Eylül'de sevk edilen ve sınır dışı edilmesi kararlaştırılan Fejzulai'nin, Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği, 10 Ocak 2019'da da Avusturya'ya sınır dışı edildiği belirlendi.

Teröristin örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamlarıyla paylaşıldığı anlaşıldı.

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