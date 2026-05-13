Dünyanın en az nüfusa sahip 10 şehri açıklandı
Dünyanın en az nüfusa sahip 10 şehri açıklandı

Şehirden kaçmak isteyenlerin rüyası gerçek oldu! Dünyada nüfusu bir apartmanı bile doldurmayan, hatta tek kişinin yaşadığı şehirler bile var! İşte doğanın ortasında unutulmuş en küçük yerleşimler…

Kalabalık metropollerin aksine bu şehirlerde trafik yok, gürültü yok, hatta bazılarında market bile yok. Dünyanın en az nüfuslu şehirleri; izole yaşamları, tarihi dokuları ve sıra dışı hikâyeleriyle dikkat çekiyor.

1. Hum Nerede? Hırvatistan’ın kuzeybatısında, İstria Yarımadası’nda bulunuyor. Nüfus Yaklaşık 20-30 kişi Neden ilginç? Hum, dünyanın en küçük şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Orta Çağ’dan kalma taş evleri, dar sokakları ve surları hâlâ korunuyor. Küçücük olmasına rağmen belediye binası ve kilisesi bulunuyor.

2. Adamstown Nerede? Pasifik Okyanusu’ndaki İngiliz toprağı Pitcairn Adaları’nda yer alıyor. Nüfus Yaklaşık 40-50 kişi Neden ilginç? Dünyanın en izole yerleşimlerinden biri. Burada yaşayanların çoğu, HMS Bounty gemisindeki ünlü isyancıların torunları. Düzenli havaalanı olmadığı için ulaşım oldukça zor.

3. Vatican City Nerede? İtalya’nın başkenti Roma’nın tam ortasında bağımsız bir devlet olarak bulunuyor. Nüfus Yaklaşık 800 kişi Neden ilginç? Katolik dünyasının merkezi olan Vatikan, hem dünyanın en küçük ülkesi hem de en küçük şehir devletlerinden biri. Her yıl milyonlarca turist çekmesine rağmen kalıcı nüfusu oldukça düşük.

4. Ngerulmud Nerede? Pasifik Okyanusu’ndaki ada ülkesi Palau’da bulunuyor. Nüfus Yaklaşık 300 kişi Neden ilginç? Palau’nun resmi başkenti olmasına rağmen oldukça sessiz ve küçük bir yerleşim. Büyük şehir görüntüsünden çok tropikal bir kasabayı andırıyor.

5. St. Davids Nerede? Birleşik Krallık’a bağlı Galler bölgesinin batısında yer alıyor. Nüfus Yaklaşık 1.800 kişi Neden ilginç? Birleşik Krallık’ın en küçük şehirlerinden biri. Tarihi katedrali ve okyanus kıyısındaki manzaralarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

6. Monowi Nerede? ABD’nin Nebraska eyaletinde bulunuyor. Nüfus 1 kişi Neden ilginç? Dünyanın en yalnız şehirlerinden biri olarak biliniyor. Uzun süre yalnızca Elsie Eiler burada yaşadı ve kasabanın tüm işlerini tek başına yürüttü.

7. Buford Nerede? ABD’nin Wyoming eyaletinde, yüksek rakımlı bir bölgede yer alıyor. Nüfus 1-2 kişi Neden ilginç? Bir dönem yalnızca tek kişinin yaşadığı yerleşim olarak dünya çapında ün kazandı. Küçük bir benzin istasyonu dışında çok az yapı bulunuyor.

8. Isertoq Nerede? Grönland’ın doğu kıyısında, kutup bölgesine yakın bir noktada bulunuyor. Nüfus Yaklaşık 50-60 kişi Neden ilginç? Aşırı soğuk hava koşullarına rağmen yaşam devam ediyor. Balıkçılık ve avcılık hâlâ temel geçim kaynakları arasında.

9. Villa Las Estrellas Nerede? Antarktika’da, Şili’ye ait King George Adası üzerinde bulunuyor. Nüfus Yaklaşık 80-120 kişi Neden ilginç? Dünyanın en sıra dışı yerleşimlerinden biri. Araştırmacılar ve aileleri burada yaşıyor. Bölgede okul ve küçük sağlık merkezi bile bulunuyor.

10. Maza Nerede? Rusya’nın Kafkasya bölgesindeki Kuzey Osetya’da yer alıyor. Nüfus 10’dan az Neden ilginç? Dağlık ve zorlu coğrafyada bulunan bu yerleşim, terk edilmeye yüz tutmuş küçük şehirlerden biri olarak dikkat çekiyor.

