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Türk mühendisleri eliyle teknolojik fırsat

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen Kopilot Wi-Fi, yeni modeliyle, güvenli ve eğlenceli yolculuk vaat ediyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:04
Türk mühendisleri eliyle teknolojik fırsat

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen Kopilot Wi-Fi, yeni modeliyle, güvenli ve eğlenceli yolculuk vaat ediyor. Uygulama sayesinde Ramazan Bayramı’nda yolculuğa çıkacaklar güvenli sürüş için gerekli verileri anlık olarak elde edebiliyor.

Android ve iOS tabanlı akıllı telefonlara yüklenebilen Kopilot Wi-Fi üzerinden sürüş seyahat detayları gibi birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:04
  1. Turkcell mühendisleri
  2. Kopilot Wi-Fi
  3. Android
  4. Android 4.4.2 KitKat
  5. iOS

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