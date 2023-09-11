"Türk mobilyasını" en çok kim alıyor? İşte zirvedeki 10 ülke

Türkiye’nin 2023 Ağustos ayına dair ihracat verileri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından paylaşılırken ağustos ayı ihracatı yüzde 1,6’lık artışla 21,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ise ağustos ayı ihracatı ile umut tazeledi. Temmuz ayında 608 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, ağustos ayında ise 678 milyon dolarlık rakama ulaştı.

"Pes etmedik, mücadele ettik"

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, “Büyük ümitlerle başladığımız 2023 yılının ilk yarısı zorluklarla geçti. Gerek yaşadığımız büyük deprem felaketi gerekse dünya çapındaki ekonomik dalgalanmalar tüm sektör temsilcilerini oldukça zorladı. Ancak yaşanan tüm olumsuz hadiselere rağmen pes etmeyerek mücadelemizi sürdürdük. Yılın ikinci yarısına daha ümitli başladık ve ihracat rakamlarımız tekrar yükselmeye başladı. Bu trendi sürdürerek yıl sonunda hedef rakamımıza ulaşmak istiyoruz” dedi.

Irak zirvedeki yerini korudu

Ağustos ayında 678 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında yılın ilk yedi ayında da ilk sırada yer alan Irak, zirvedeki yerini ağustos ayında da korudu.

666 milyon milyon dolar ile ilk sırada yer alan Irak'ı 271 milyon dolar ile İsrail takip etti. Üçüncü sırada yer alan Birleşik Krallık’a yapılan ihracat 261 milyon dolar olurken dördüncü sırada yer alan Almanya’ya 223 milyon dolar, beşinci sırada yer alan Birleşik Devletler’e de 201 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.

Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatından aldığı payı yüzde 36,50 ile en çok Rusya artırırken, gerçekleşen ihracat rakamı 147 milyon dolar oldu. Listenin ilk 10 sırasında yer alan diğer ülkeler ise Libya, İran, Fransa ve Fas oldu.

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