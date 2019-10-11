Türk-Macar İş Adamları Derneği’nden tam destek

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türkiye’nin sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na Türk-Macar İşadamları Derneği’nden tam destek geldi. “Allah, operasyona katılan Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun” diyen Türk-Macar İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şahbaz YENİ AKİT’e özel yaptığı açıklamada, “Biz devletimizin ve Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız. Bölgede huzurun ve güvenliğin sağlanması için bu harekat çok önemlidir. Bölgemizde barış, huzur ve güvenin sağlanarak istikrara kavuşturulması adına, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güney sınırımızı tehdit eden terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na Türk-Macar İşadamları Derneği olarak tam destek veriyoruz. Gün milli dava, milli duruş günüdür ve güvenlik güçlerimizin yanında durma günüdür” açıklamasında bulundu.