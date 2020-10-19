Türk Konseyi Gençlik Platformundan Azerbaycan'a destek

ANKARA (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Gençlik Platformu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden Azerbaycan'a desteğini bildirdi.

Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Konseyi Gençlik Platformu Yönetim Kurulu bölgedeki güncel gelişmeleri tartışmak için çevrim içi olarak toplandı.



Toplantıya Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Intigam Babayev, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov ve tüm üye devletlerden Gençlik Platformu Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik son askeri saldırılarının ana tartışma konusu olduğu toplantıda, Gençlik Platformu Yönetim Kurulu, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki sivil hedeflere ayrım gözetmeksizin keyfi ve gelişigüzel saldırılar yoluyla uluslararası insani hukuku açıkça ihlal etmesini kınayarak uluslararası topluma Ermeni silahlı kuvvetlerinin sivillere yönelik saldırılarını durdurması için gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Babayev, Bakanlığı ile Azerbaycan gençlik STK'larının çatışmaların başından bu yana Azerbaycan'ın haklı davasını savunmak için üstlendikleri rol hakkında Gençlik Platformu Yönetim Kurulu üyelerine bilgi verdi.



Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gozalov da Türk Konseyinin konuyla ilgili attığı adımlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Türk Konseyinin Gence ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerinde sivillere yönelik keyfi saldırıları nedeniyle Ermenistan'ı kınadığını hatırlatan Gozalov, Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan sınırlarının egemenliği, toprak bütünlüğü ve dokunulmazlığı temelinde Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının bir an önce çözüme kavuşmasının önemine vurgu yaptı.

Gozalov, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'ın tüm işgal edilmiş topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmesini talep eden ve 1993 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını da hatırlattı.

Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarının bir an önce özgürleştirilmesi amacıyla yürüttüğü haklı mücadelesine destek veren Türk Konseyi Gençlik Platformu Yönetim Kurulu üyeleri, Azerbaycan'ın meşru mücadelesini desteklemek üzere sonraki süreçte atılacak adımlara dair bir yol haritası da kabul etti.

