Türk Kızılayın kan stoklarını artırmak için Edirne'de bağış kampanyası başlatıldı

EDİRNE (AA) - Türk Kızılayın salgın nedeniyle düşen kan stoklarını artırmak için Edirne'de "bağış seferberliği" başlatıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Türk Kızılayın kan stoklarının azalması üzerine, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, esnaf odaları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, Vali Yardımcısı Ali Uysal'ın başkanlığında toplanmış, kent genelinde kan bağışı kampanyası yapılması kararı çıkmıştı.

"Bağış seferberliği" adı verilen kampanya bugün Saraçlar Caddesi'ne kurulan bağış çadırlarında başlatıldı.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle kan bağışına ihtiyacın arttığını söyledi.

Salgının kan stoklarında önemli bir düşüşe neden olduğunu belirten Çakay, "Stoklarımız 1000'in altına düştü. Bizim bu yılki hedefimiz 27 bindi. Yılbaşından bu yana 16 bin civarında bağış aldık." dedi.

Stokları artırabilmek için kampanyaya katılan bağışçı sayısının artması gerektiğini ifade eden Çakay, "Edirne'nin yıllık kan ihtiyacı 32 bin ünite civarında. Edirne bu durumda kendi kendine yetmiyor. Kan bağışı aslında her vatandaşın kendine yapmış olduğu bir iyilik. Bugün kimse 2 saat sonra kana ihtiyaç duymayacağını bilemez. Dolayısıyla sağlıklı her insan kan bağışında bulunduğunda sevdikleri ve kendisi için kanını bağışlıyor. Kan bağışı yapanların görülmesi, diğer insanları da cesaretlendiriyor." diye konuştu.

Çakay, kan alımlarının doktor kontrolünde hijyenik şartlarda yapıldığını, yıl sonuna kadar 10 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini kaydetti.

Bağışçılardan Ömer Bilgin de düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu dile getirdi.

Çevresindeki herkese bağış yapma çağrısında bulunduğunu söyleyen Bilgin, "Kan bağışı sağlık için, gelecek için, hasta olanlara yardım için çok faydalı. Bu işin bir de sevabı var." ifadelerini kullandı.

Saraçlar Caddesi'ndeki çadırda bağışlar hafta sonu da kabul edilecek.