  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Kızılayı, Azerbaycan’da acıları dindirmek için çalışıyor
Aktüel

Türk Kızılayı, Azerbaycan’da acıları dindirmek için çalışıyor

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Azerbaycan Kızılayı ile Türk Kızılayı’nın, Azerbaycan’da çatışma bölgelerinde insan acısını dindirmek için el ele çalıştıklarını belirterek, “Bölgenin yeniden imarında, yeniden inşasında da elimizden gelen ne varsa Azerbaycan için çalışıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:33:00 - 2020-11-09 21:34:26
Türk Kızılayı, Azerbaycan’da acıları dindirmek için çalışıyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ermenistan’ın Azerbaycan’da sivillere yönelik saldırıları sonucu Dağlık Karabağ bölgesindeki yaraları sarmak, insanların acısını dindirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kınık, işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürleştirme mücadelesinin silahlı çatışmayla devam ettiğini, bu çatışmaların siviller üzerindeki etkilerinin sürdüğünü söyledi. Türk Kızılayın bölgeye insani yardımları ulaştırmayı sürdürdüğünü belirten Kınık, toprakları işgal edilen Azerbaycan halkı için ulaştırılan gıda, hijyen desteği, mutfak eşyaları, battaniye, yatak, çadır gibi malzemelerin dağıtımının devam ettiğini dile getirdi. Azerbaycan’a etap etap yardım gönderimlerinin olduğunu vurgulayan Kınık, sivil halkın giysi ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını aktardı.

“İhtiyacını gideremeyen kimse kalmasın”

Kınık, insani yardım konusunda ellerinden geleni yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Azerbaycan Kızılayı ile Türk Kızılay, o bölgede insan acısını dindirmek için el ele çalışıyor. İlk etapta etkilenen, yerleşim yerlerinden ayrılmak zorunda kalan sivil halkın barınması için bölgeye çadır, barınma temelli malzemeler gönderildi. Amacımız bölgede ihtiyaç sahibi ve ihtiyacını gideremeyen kimse kalmasın. Bölgenin yeniden imarında, yeniden inşasında da elimizden gelen ne varsa Azerbaycan için Kızılay ile beraber çalışıyoruz.”

10 yıllık strateji planı çıkarıldı

Kovid-19 sürecinde yaşanan sosyal durum nedeniyle ihtiyaç sahiplerinde artış olduğuna değinen Kınık, Kızılayın büyüyen yapısıyla, dünyanın büyüyen meseleleriyle, artan sorumluluklarıyla beraber strateji planını 10 yıla çıkardıklarını bildirdi. Kınık, 10 yıllık stratejide afetlere hazır insanlar ve toplumlar oluşturmaya çalışacaklarını, şeffaf, hesap verebilir, ilkeli, dijital dönüşümü tamamlamış bir Kızılay için çalışacaklarını vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Reuters Binali Yıldırım bombasını patlattı!
Gündem

Reuters Binali Yıldırım bombasını patlattı!

İngiliz haber ajansı Reuters, Binali Yıldırım'ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevine getirilebilme ihtimalinin yüksek olduğunu iddia etti..
Moskova'yı sarsan saldırı! Rus askerlerini öldürdüler
Dünya

Moskova'yı sarsan saldırı! Rus askerlerini öldürdüler

Rusya'nın Voronezh Oblastı'nda yer alan bir askeri üsse saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda 3 Rus askeri öldürüldü.
Arap ülkesinden olay çıkış! Biden'e köpek dediler
Dünya

Arap ülkesinden olay çıkış! Biden'e köpek dediler

ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın destekçisi olan Suudi Arabistan, Joe Biden'a kutlama mesajı gönderse de ülkede büyük bir yas hakim. Ülk..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay