Türk Kızılaydan Diyarbakır'da ramazanda ekmek ve sıcak yemek yardımı

DİYARBAKIR (AA) - Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ramazan dolayısıyla vatandaşlara bugün 10 bin ekmek dağıtırken, bir ay boyunca da yaşlı, kronik hastalığı bulunan ihtiyaç sahibi 1500 kişiye günlük sıcak yemek ulaştıracak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde faaliyet yürüten Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi gönüllüleri, merkez Sur, Kayapınar, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde sokak sokak gezerek ihtiyaç sahibi ailelere ekmek dağıttı.

Ekiplerce gün boyunca 10 bin ekmek dağıtılacak.

Türk Kızılay ekipleri, ayrıca ramazan ayı boyunca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan, engelli, yetim ve yoksul 1500 kişiye günlük sıcak yemek dağıtacak. Yemekler her gün yaklaşık 130 gönüllü aracılığıyla önceden belirlenen ailelerin evlerine ulaştırılacak.

Türk Kızılay Şube Başkanı Mesut Işık, yaptığı açıklamada, ramazan ayı kapsamında genel merkezlerinin belirlediği programı bugün itibarıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

"Bugün Diyarbakır'da 10 bin ekmek dağıtacağız." diyen Işık, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı boyunca Vefa Destek Grubu kapsamında 65 yaş üstü nine ve dedelerimiz, kronik hastalar, yetim, hasta, engelli ve yoksul ailelerimizin de aralarında bulunduğu 1500 kişiye her gün yemek pişirip iftarlarına ortak olacağız, yemeklerini kapılarına götürerek, onları sevindireceğiz. Bu ailelerimize gıda, beslenme ve hijyen kolileri ile çocuk paketleri de vereceğiz."

Ramazan ayı boyunca 130'a yakın gönüllü ile faaliyetleri yürüteceklerini aktaran Işık, katkısı bulunan tüm bağışçılara da teşekkür etti.

Işık, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hazırladıkları yemekleri evlere götüreceklerini aktardı.