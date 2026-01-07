Türk Kızılay’dan aşevi ve eğitim seferberliği

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Türkiye’nin merhamet eli Türk Kızılay, yaraları sarmaya devam ediyor. Dünyanın salgın, savaş, açlık, susuzluk, kuraklık ve ekonomik krizlerle büyük bir buhran yaşadığı günümüzde, insanlığa merhamet şemsiyesi olan Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu Türk Kızılay, 2025–2026 yılına ilişkin faaliyetlerini değerlendirmek üzere kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 2026 hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Kızılay’ı “158 yıllık iyilik köprüsü” olarak tanımlayan Yılmaz, bu köprünün bir ucunda iyilik yapanlar, diğer ucunda ise ihtiyaç sahipleri olduğunu belirterek, “Bazen bu köprü Türkiye ile Gazze’yi, bazen bir yetimle çocuğu olmayan bir anneyi birbirine bağlıyor. Bu hilali bir emanet olarak görüyoruz ve emanetin gerçek sahiplerine, yani milletimize hesap vermeyi bir görev biliyoruz” dedi.

2025’TE 32.9 MİLYON KİŞİYE ULAŞILDI

Türk Kızılayı’nın, Kızılhaç-Kızılay Hareketi’nin bir parçası olarak nerede bir insan ıstırabı varsa oraya ulaşmak için çalıştığını vurgulayan Yılmaz, 2025 yılında toplam 32 milyon 933 bin kişiye yardım ulaştırıldığını açıkladı.

Kızılay’ın en büyük gücünün gönüllüler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, Genç Kızılay, Kızılay Kadın ve Engelsiz Kızılay yapılanmalarıyla birlikte gönüllü sayısının 450 bine ulaştığını, kurumda 6 bin 200 çalışan bulunduğunu kaydetti.

GAZZE, SURİYE, SUDAN VE AFGANİSTAN

Kızılay’ın Gazze’ye her ay bir gemi kaldıracak şekilde operasyonlarını büyüttüğünü söyleyen Yılmaz, bugüne kadar 1 milyon 350 bin kurban konservesinin Gazze’ye ulaştırıldığını, aşevlerinde günlük 35 bin kişiye sıcak yemek verildiğini aktardı.

Suriye’de 2011’den bu yana faaliyetlerin sürdüğünü ifade eden Yılmaz, son 10 yılda yaklaşık 3 milyon kişiye yardım ulaştırıldığını, gönüllü geri dönüşleri desteklemek için ev rehabilitasyonları yapıldığını söyledi. Sudan’da ise 2 bin 111 ton insani yardımın yaklaşık 650 bin kişiye ulaştırıldığını açıkladı. Afganistan’a gönderilen 24 iyilik treniyle 1.270 ton yardım sağlandığını da sözlerine ekledi.

KAN BAĞIŞINDA TARİHİ REKOR

2025 yılında ilk kez 3 milyon ünite kan bağışına ulaşıldığını açıklayan Yılmaz, bunu “3 milyon kan kahramanı” olarak nitelendirdi. Ayrıca 1 milyon 219 bin aktif kök hücre bağışçısı bulunduğunu, bugüne kadar 33 bin 400 eşleşme ile binlerce hayata umut olunduğunu söyledi.

2026 HEDEFLERİ: EĞİTİM, AŞEVLERİ VE BUTİKLER

2026 yılında toplumsal dirençliliği artırmaya odaklanacaklarını belirten Yılmaz, hedeflerinin 10 milyon kişiye afet hazırlığı, ilk yardım, sağlıklı yaşam ve aile akademileri eğitimleri vermek olduğunu açıkladı.

Konuşmanın en önemli başlıklarından biri olan 81 ilde 81 aşevi projesini duyuran Yılmaz, hâlihazırda 45 aşevinde her gün 40-45 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını, hedeflerinin bunu ülke geneline yaymak olduğunu belirtti.