  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Kızılay ve Ataa Derneğinden Sudan'daki sel mağdurlarına gıda yardımı
Aktüel

Türk Kızılay ve Ataa Derneğinden Sudan'daki sel mağdurlarına gıda yardımı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 20:16:18 -
Türk Kızılay ve Ataa Derneğinden Sudan'daki sel mağdurlarına gıda yardımı

HARTUM (AA) - Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'un farklı bölgelerinde ve Kızıl Deniz eyaletinde sel mağduru ailelere 2 bin gıda paketi dağıttı.

Türk Kızılay Delegasyon Başkanı Serdar Yılmaz, Ataa Derneğinin sel mağdurlarına dağıtılmak üzere kendilerine teslim ettiği gıdalardan oluşan bağışların son 500 paketini, Kızıl Deniz eyaletinde selden etkilenen ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

Yılmaz, başkentin çeşitli mahallelerinde daha önce 1500 gıda paketini selzedelere teslim ettiklerini belirtti.

Başkent Hartum’un Ceyli bölgesinin Ebu Salah köyünde geçen yıl 24 Ekim’de temelleri atılan ve selde evleri yıkılanlar için inşa edilen 100 konut, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Sudan Kızılayı Genel Sekreteri Afaf Ahmed Yahya'nın katıldığı törenle 18 Ekim'de hak sahiplerine teslim edilmişti.

Ülkede haziran-eylül ayları arası etkili yağışlar ve Nil Nehri'nin taşması sonucu her yıl onlarca kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi evsiz kalıyor.

Sudan İçişleri Bakanlığı, şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar sonucu 138 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Seller nedeniyle 100 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelirken 56 kişi yaralanmıştı.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, felaket nedeniyle 5 Eylül'de 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran, Türkiye'den yardım istemişti! Bölgede tehlike çanları çalıyor
Dünya

İran, Türkiye'den yardım istemişti! Bölgede tehlike çanları çalıyor

İran'da bulunan ve yeniden canlandırma çalışmalarının 2027 yılında tamamlanacağı açıklanan Urumiye Gölü, kuruma tehlikesini artık çok net bi..
Özgür Demirtaş bile itiraf etti! “Erdoğan’ın söyledikleri yapılırsa…”
Ekonomi

Özgür Demirtaş bile itiraf etti! “Erdoğan’ın söyledikleri yapılırsa…”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki yenilenme sinyalinin ardından yabancı yatırımcının güveni arttı. Muhalif söylemleriyle ön ..
Koronavirüste kritik uyarı: Bu kokuyu alan korksun!
Korona Virüs

Koronavirüste kritik uyarı: Bu kokuyu alan korksun!

Tüm dünyada ikinci yükseliş dönemini yaşayan koronavirüs ile mücadelede hem tedaviye ilişkin yeni buluşlar hem de hastalığın bulaşma yönteml..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay