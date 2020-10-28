  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Kızılay, "Umutlar Üşümesin Projesi"yle 5 bin çocuğu ısıtacak
Aktüel

Türk Kızılay, "Umutlar Üşümesin Projesi"yle 5 bin çocuğu ısıtacak

Elazığ'da Genç Kızılay gönüllüleri, proje kapsamında 5 bin depremzede ve ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık giyecek dağıtımına başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:21:00 -
Türk Kızılay, "Umutlar Üşümesin Projesi"yle 5 bin çocuğu ısıtacak

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Genç Kızılay gönüllüleri, "Umutlar Üşümesin Projesi" kapsamında 5 bin depremzede ve ihtiyaç sahibi çocuk için hazırlanan kışlık giyeceklerin dağıtımına başladı.

Türk Kızılay Elazığ Şubesince hayırseverlerden toplanan kışlık giyecekler, Genç Kızılay gönüllüleri tarafından paketlenerek dağıtım için hazır hale getiriliyor.

Gönüllüler, hazırladıkları ve içerisinde atkı, eldiven, bere ve çorap bulunan yardım paketlerini, 5 bin depremzede ve ihtiyaç sahibi çocuğa ulaştırmak için dağıtımına başladı.

Genç Kızılay gönüllüleri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında dağıtılmaya başlanan kışlık giyeceklerle çocukların yüzü güldürülüyor.

Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Fatih Bozkurt, AA muhabirine, depremzede ve köylerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi dağıtmaya başladıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi her ailenin kapısını çalacaklarını aktaran Bozkurt, şöyle konuştu:

"5 bin çocuğa kışlık giyecek ulaştıracağız. Yardımı geçen yıl kentte yaşanan depremden etkilenen ve köylerde eğitim gören ihtiyaç sahibi çocuklara yapacağız. Gönüllülerimiz ile bu çalışmayı yapıyoruz. Yaklaşan kış aylarında bu yardımlar önemli."

Genç Kızılay gönüllülerinden Fatih Bakır da bu tür iyilik hareketleri içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Sürekli bu tür yardımlar içerisinde olduğunu kaydeden Bakır, "Yaklaşık 5 bin çocuğu mutlu edebilmek için çocuk paketi hazırlıyoruz. Bu paketleri daha çok depremzede çocuklara ulaştıracağız. Bu çocukların kalpleri üşümesin onlara bir nebze katkıda bulunmak için yardımları hazırlıyoruz. İnşallah bu paketleri bir hafta içerisinde tüm çocuklarımıza ulaştıracağız." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'cu Aslı CHP'ye sitem etti
Gündem

Macron'cu Aslı CHP'ye sitem etti

Batı sevdalısı Aslı Aydıntaşbaş iktidar ve muhalefetin Fransa'ya karşı ortak bildiri yayımlamasından rahatsız oldu.
Fransa AB'ye sarıldı! Küstah Bakan Türkiye'yi tehdit etti
Dünya

Fransa AB'ye sarıldı! Küstah Bakan Türkiye'yi tehdit etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya boykot açıklaması sonrası Fransa'nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Frank Riester, Avr..
Bayraktar şamarladı karanlık Oda salağa yattı
Gündem

Bayraktar şamarladı karanlık Oda salağa yattı

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar, CHP yandaşı TELE 1'in "Türk Bayraktar TB2 İHA motorlarının askeri kullanım sertifi..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay