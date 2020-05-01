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Aktüel

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekiplerinden 500 aileye gıda kolisi yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 12:05:16 -
Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekiplerinden 500 aileye gıda kolisi yardımı

KASTAMONU (AA) - Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi 500 aileye yardımda bulunuldu.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın Kovid-19 nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerinin taleplerini çalışmak için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren Güzel, "Şu ana kadar il merkezinde yaklaşık 500 gıda kolisi dağıttık.19 ilçeye de yaklaşık 4 bin kurban eti konservesi gönderildi. Temsilciliğimiz olan ilçelerde bu yardımlar temsilciliklerimiz tarafından dağıtıldı. Diğer ilçelerde ise sosyal yardımlaşma vakıflarına bırakıyoruz. Onlar kendilerine müracaat edenlere dağıtıyorlar." diye konuştu.

Güzel, ramazanda binin üzerinde gıda kolisi dağıtıp 5 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Gıda kolisi dışında da 300 aileye de zekat ulaştırmayı, bayramda ise çocuklarımızı sevindirmek açısından 300 çocuğumuzu da giydirmeyi düşünüyoruz. Ramazan mübarek bir ay, yardımlaşma ayı. Zekat, fitre, sadaka veya bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızı şubemize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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