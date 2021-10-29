Türk Kızılay, her yıl 30 milyon kişinin yardımına koşuyor
Kurulduğu 11 Haziran 1868’den bu yana bağışçılardan aldığı destekle, dünyanın dört bir yanında insani yardım faaliyetleri yürüten Türk Kızılay, din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumlara yardım eli uzatmaya devam ediyor.
170 bini aşkın gönüllüsüyle, kan hizmetleri, uluslararası yardımlar, sosyal hizmetler, göç ve mülteci hizmetleri gibi pek çok alanda ihtiyaç sahiplerinin yaralarını saran Kızılay, yurt içi ve yurt dışında bulunan delegasyonları vasıtasıyla her yıl yaklaşık 30 milyon ihtiyaç sahibinin yardımına koşuyor.
Suriye'ye 50 bin TIR yardım
Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Filistin, Güney Sudan, Irak, KKTC, Myanmar, Pakistan, Senegal, Somali, Sudan, Suriye, Yemen ve Kırgızistan dahil çok sayıda mazlum ve muhtaç ülkede hizmet veren Kızılay, Suriye’deki mazlumlara savaşın başından bu yana 50 bin tır insani yardım malzemesi gönderdi, 40’tan fazla tıp merkezi, 10’a yakın yetimhane ve birçok sevgi mağazası kurarak muhtaçlara destek oldu. Ramazan ayında yaklaşık 10 milyon kişinin ihtiyaçları karşılandı. 21 ülkede kesilen kurbanlarla 3 milyondan fazla aile kurban bereketini yaşadı. Özellikle salgın sürecinde VEFA gruplarıyla birlikte görev yapan Türk Kızılay ekipleri, milyonlarca kişinin gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını evlerine ulaştırdı. Tüm bunların yanı sıra 2 milyon 258 bin 181 ünite kanı da can kurtarmak için hastanelere gönderdi.