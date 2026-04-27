  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Her şeyi bilen yapay zeka bunu da tahmin etti: İşte 81 ilimizin 50 sene sonraki şaşırtan nüfusları RAMS Park’ta derbi değil, şov vardı! 2 Brezilyalı Fenerbahçe’yi yaktı Yunanistan-Fransa anlaşmasını böyle gördü: 'Fazla abartmamak lazım!' Yapay zeka değil gerçek! Küçükçekmece Gölü'nden korkutan görüntü Fenerbahçe’den derbi sonrası flaş karar! Bugün saat 14.00’te toplanıp açıklayacaklar Yapay zeka il il çizim yaptı: İşte Türkiye’nin 100 yıl sonraki bilim kurgu filmi gibi hali Prof. Dr. Hasan Köni'den olay çıkış: Türkiye'ye bunu da dayatırlarsa dünyanın en çekindiği bombayı üretecek Taş taş örerek dağı tarlaya çevirdi İstanbul'un çilesi bitmiyor: Her sabah aynı kabus!
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Van Gölü havzasında sevindiren artış! Dikkuyluklar güvenli limanına döndü
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Van Gölü havzasında sevindiren artış! Dikkuyruklar güvenli limanına döndü

Van Gölü havzasında yürütülen koruma çalışmaları nesli tükenme tehlikesi altındaki dikkuyruk popülasyonuna olumlu yansıdı.

#1
Van Gölü havzasında nesli tehlike altında olan dikkuyruk ördekleri (Oxyura leucocephala) için umut veren bir tablo yaşanıyor.

#2
Türkiye’deki yaklaşık 513 kuş türünden 240'ının görülebildiği Van Gölü havzasında, yaban hayatının korunabilmesi için yapılan çalışmalar sürüyor. Havzanın önemli göllerinden Erçek Gölü de her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Havzanın en nadide kuşlarından olan dikkuyruklar da yine bu alanda yaşıyor.

#3
Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve kendine has mavi gagasıyla tanınan Dikkuyruk ördekleri, göç yolculuklarının en kritik duraklarından biri olan Van Gölü havzasındaki sulak alanlara ulaşmaya başladı. Van'ın Erçek Gölü ve çevresindeki sulak alanlarda gözlemlenen bu nadir tür, bölgedeki kuş gözlemcileri ve doğa tutkunları arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

#4
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından "Tehlike Altındaki Türler" listesinde yer alan Dikkuyruklar, Türkiye'de en çok Burdur Gölü ile anılsa da, Van Gölü havzası bu türün hem konaklaması hem de üremesi için hayati bir önem taşıyor. Özellikle sodalı ve tuzlu göl yapısına uyum sağlayan bu kuşlar, havzanın zengin biyolojik çeşitliliğinin en zarif göstergelerinden biri.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23