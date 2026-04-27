Yaşam Otomobil çarptı, motosiklet durağa daldı: Olay anı görüntüleri kan donduruyor
Yaşam

Otomobil çarptı, motosiklet durağa daldı: Olay anı görüntüleri kan donduruyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’un kalbi Şişhane’de akılalmaz bir facia yaşandı! Arkadan gelen otomobilin şiddetle çarptığı motosiklet, bir anda kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyen kalabalığın arasına mermi gibi daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü, can pazarının kurulduğu o dehşet anları saniye saniye kameralara yansırken; bir kişi hayatını kaybetti, duraktaki gençler ise kanlar içinde kaldı.

İstanbul Şişhane’de otomobilin çarptığı motosiklet otobüs durağına savruldu, ortalık bir anda savaş alanına döndü. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı; sürücü “taksirle öldürme” suçundan tutuklandı. Kaza anı ise kameralara işte böyle yansıdı…

Şişhane’de Yusuf A. (36) yönetimindeki otomobilin çarptığı motosiklet sürüklenerek otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. Kazada motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar (37) hayatını kaybetti, motosiklette bulunan Betül Ü. (23) ile yaya Nazlı Eylül A. (20) ve Arda Y. (19) yaralandı. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 20 Nisan Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Şişhane Bedrettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yusuf A. yönetimindeki 34 FLA 78 plakalı araç, caddede ilerlediği sırada aynı yönde seyreden Rıdvan Acar yönetimindeki 34 KUT 519 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürüklenerek otobüs durağında bekleyen yayaların arasına daldı.

MOTOSİKLET DURAĞA DALDI

Kazada motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar ağır yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Betül Ü. ile durakta bekleyen Nazlı Eylül A. ve Arda Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Rıdvan Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan Betül Ü. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne, Nazlı Eylül A. ile Arda Y. ise Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Diğer yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yusuf A.’nın yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Yusuf A. 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

+90 (553) 313 94 23