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Aktüel

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 17:44:48 -
Türk Kızılay Elazığ Şubesi, ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıttı

ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay Elazığ Şubesi, ihtiyaç sahibi 3 bin 600 aileye ekmek dağıttı.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü kentte ihtiyaç sahiplerine ekmek yardımında bulundu.

Genç Kızılay Elazığ Başkanı Ömer Faruk Akgün, Kızılay gönüllüleri olarak getirilen yasaktan dolayı ihtiyaç sahibi aileleri ekmek ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Bayramın ikinci ve üçüncü günleri içinde daha önce poşetleyip hazırladıkları ekmekleri belirledikleri mahallelerde dağıttıklarını kaydeden Akgün, "Türk Kızılay Elazığ Şubesine bağlı olan Genç Kızılay gönüllüleri olarak bayramın iki ve üçüncü günleri için de dezavantajlı mahallelerimizde 3 bin 600 ailemize ekmek ikramımız oldu." dedi.

Vatandaşlar da gönüllülere teşekkür etti.



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