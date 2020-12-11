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Aktüel Türk Kızılay Bosna Hersek'te yakacak, gıda ve tablet yardımında bulundu
Aktüel

Türk Kızılay Bosna Hersek'te yakacak, gıda ve tablet yardımında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:55:12 -
Türk Kızılay Bosna Hersek'te yakacak, gıda ve tablet yardımında bulundu

SARAYBOSNA (AA) - Türk Kızılay tarafından Balkan ülkesi Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahiplerine yakacak, gıda ve tablet bilgisayar yardımında bulunuldu.

Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin sürdüğü Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahipleri ve çevrim içi eğitim imkanı olmayan öğrenciler için hazırlanan yardımların dağıtımına başlandı.

Delegasyon Başkanı Suat Sokullu, yardım projesi kapsamında salgının etkilediği Bosna Hersek'te uzaktan eğitim için imkanı olmayan öğrencilere tablet bilgisayar ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtımının süreceğini bildirdi.

Yardımların Livno, Tomislavgrad, Glamoc, Kupres, Bosansko Grahovo ve Drvar şehirlerindeki ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere ulaştırıldığını belirten Sokullu, "Bosna Hersek'te kar yağsa biz Türkiye'de üşürüz." parolasıyla hareket eden bir kurum olarak kışın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yakacak yardımı da yaptıklarını ifade etti.

Sokullu, Türk Kızılayın insani yardım misyonlarını gerçekleştirmesine yardımcı olan Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı bünyesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına da teşekkür etti.

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