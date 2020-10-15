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Aktüel Türk Kızılay Ağrı'da immün plazma bağışında bulunmak isteyenlere öncülük ediyor
Aktüel

Türk Kızılay Ağrı'da immün plazma bağışında bulunmak isteyenlere öncülük ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:16:19 -
Türk Kızılay Ağrı'da immün plazma bağışında bulunmak isteyenlere öncülük ediyor

AĞRI (AA) - Ağrı'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatarak immün plazma bağışı yapmak isteyenler Türk Kızılay Şubesince Erzurum'a götürülerek hastalara şifa kapısı açılıyor.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Kovid-19'u atlatarak koronavirüslü hastalara immün plazma bağışında bulunmak isteyen gönüllüler için çalışma başlattı.

Bu kapsamda başvuran bağışçılar, Kızılay tarafından Erzurum'daki Kan Merkezi'ne götürülüyor.

Bağışçılardan Ahmet Erdoğan, AA muhabirine, Kovid-19'a yakalandıktan sonra hastanede tedavi altına alındığını ve sağlık çalışanlarının alakasından oldukça memnun kaldıklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının özverili çalışması sonucu hayata tutunduklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İlk bir hafta zor geçti. Eğer maskeyi takmasak hastanede tavanı izlemek zorunda kalacağız. Onun için lütfen maskemizi takalım ve sosyal mesafeyi koruyalım. Hakikaten çok zordur ve bunu yaşamayan bilmiyor. Ateş yükseliyor, vücut direnci düşüyor ve yürümekte güçlük çekiyorsunuz. Herkesin vücut direnci farklı olduğu için kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Ben de hastalara umut olmak için bağış yapacağım."

Hastanedeki tedavi dahil olmak üzere 25 gün karantinada kaldığını anlatan Erdoğan, "Bir insanlık görevimizi yerine getirmek ve hayat kurtarmak için bugün biz kan veriyoruz, yarın başkaları da verir düşüncesiyle immün plazma bağışında bulunmak için Erzurum'a gidiyoruz." dedi.

Bağışçı Engin Ayvat da Kovid-19 salgının ilk günlerde çok zor geçtiğini ve sonraki günlerde ağrıların hafifleşmeye başladığını dile getirdi.

Ayvat şifa bekleyen hastalara umut olmak için bağış yapacağını belirtti.

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