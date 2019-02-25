Türk kahvesi Alzheimer'ı önlüyor

Türk kahvesinin tadının güzelliğinin yanı sıra sağlığa da faydası oldukça fazladır. Her gün bir fincan içilen kahvenin insan vücudunda önemli olumlu etkileri olur. İşte Türk kahvesinin faydaları...

Tam bir antioksidan deposu

Telvesi ile birlikte pişirilmesi şüphesiz ki Türk kahvesinin antioksidan kapasitesini artırıyor. Böylelikle içeriğindeki polifenoller ile antikanserojen özellik kazanıyor. Yapılan çalışmalar günde 1-3 fincan içilen Türk kahvesinin birçok kanser türünden koruyucu olduğuna işaret ediyor.

Konsantrasyon yeteneğini artırıyor

Sabah saatlerinde içilen bir fincan şekersiz Türk kahvesi zihinsel fonksiyonları destekleyerek konsantrasyon kabiliyetini ve ezber gücünü artırıyor. Kakao oranı yüksek bir çikolata ile birlikte tüketildiğinde ise bu yeteneği daha çok artırdığına işaret ediliyor.

Alzheimer hastalığını önlüyor

Yapılan araştırmalar kahvenin, dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen Alzheimer hastalığının önüne geçtiğini ortaya koyuyor. Düzenli olarak alınan kafein, bilişsel faliyetlerdeki azalmayı geciktiriyor.

Tansiyona etkisi yanlış biliniyor

Türk kahvesinin içeriğindeki kafeinin tansiyonu kısa süreli olarak yükselttiğini, uzun vadede düzenli olarak belirli dozda içilen Türk kahvesinin tansiyon üzerine zararlı bir etkisini yok.

Kalbe dost

Günde 1 fincan kahve kalp dostu. Kahvenin içeriğindeki antioksidan kalp sağlığına iyi geliyor. Araştırmalar düzenli olarak Türk kahvesi içenlerde kalp ve lenf damarlarının iç yüzeylerindeki hücrelerin onarılmasıyla kalp rahatsızlığına yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Vücutta Yağ Yakımını SDestekliyor

Kafein içeriği ile birlikte spordan yarım saat önce içilen Türk kahvesi spor esnasında yağ yakımını artırıyor. Adrenalin hormonu salgılatarak kalp ve dolaşım sisteminin uyarılmasını ve daha fazla enerji yakımını sağlıyor.