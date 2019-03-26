'Türk jetleri Ege'de herhangi bir taciz olayına karışmadı'
Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını bildirdi.26 Mart 2019 Salı 07:06
Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını belirtti.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bugünkü faaliyeti sırasında Türk savaş uçaklarının tacizine uğradığına yönelik iddialar bazı basın yayın organlarında yer aldı.
Güvenlik kaynakları, Türk jetlerinin herhangi bir taciz girişiminin olmadığını, uçakların mutat görevlerini icra ettiklerini bildirdi.
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