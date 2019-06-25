Türk-İslam karşıtı CHP'li Canan Kaftancıoğlu için hesap zamanı

Taha Emre Özdemir Ankara

Attığı skandal twitlerle 'Ermeni Soykırımı'nı destekleyen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 'katil' diyen, İslam'a olan hazımsızlığını 'İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin.' şeklinde küstah açıklamalarla kusan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na beddua edecek kadar pervasız davranan CHP'nin Türk-İslam düşmanı İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hesap verecek.

17 yıl hapsi isteniyor

CHP’li Canan Kaftancıoğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak." suçlarından açılan dava 28 Haziran'da görülecek. 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaftancıoğlu için 17 yıla kadar hapis cezası istiyor.

CHP'li bazı isimlerin 28 Haziran Cuma günü davanın görüleceği İstanbul Adliyesi'nde biraraya gelerek Kaftancıoğlu'na destek verecekleri öğrenildi.