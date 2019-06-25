0553 313 94 23

Türk-İslam karşıtı CHP'li Canan Kaftancıoğlu için hesap zamanı

Paylaştığı Türk-İslam karşıtı twitlerindeki hakaretleri hafızalara kazınan ve toplumun tepkisini üzerine çeken CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için hesap verme zamanı geldi. 17 yıl hapis cezası istemi ile yargılanan Kaftancıoğlu ilk duruşmasına 28 Haziran'da çıkacak.

25 Haziran 2019 Salı 20:15
Türk-İslam karşıtı CHP'li Canan Kaftancıoğlu için hesap zamanı

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Attığı skandal twitlerle 'Ermeni Soykırımı'nı destekleyen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 'katil' diyen, İslam'a olan hazımsızlığını 'İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin.' şeklinde küstah açıklamalarla kusan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na beddua edecek kadar pervasız davranan CHP'nin Türk-İslam düşmanı İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hesap verecek.

17 yıl hapsi isteniyor

CHP’li Canan Kaftancıoğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak." suçlarından açılan dava 28 Haziran'da görülecek. 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaftancıoğlu için 17 yıla kadar hapis cezası istiyor.

CHP'li bazı isimlerin 28 Haziran Cuma günü davanın görüleceği İstanbul Adliyesi'nde biraraya gelerek Kaftancıoğlu'na destek verecekleri öğrenildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 20:15
  1. Ankara
  2. İstanbul Adliyesi
  3. Canan Kaftancıoğlu
  4. 37. Ağır Ceza Mahkemesi
  5. Kaftancıoğlu

YORUM YAZ

  • BilalBilal4 dk önce
    Dikkat dikkat kaftanci.illisi sahiplerine kacabili!!!!!!Can kankasunin yanina.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat10 dk önce
    Dost ve düşman Kurana göre tanımlanmalı ve yasama yürütme ve yargı Allanın indirdiğine göre yapılmalıdır. Suç ise günah ile eşdeğer olmalıdır. En büyük suçlar arasında şirk küfür ve Allahın dinini doğru yolunu engelleme yani bozgunculuk yer almalıdır Çünkü kurana göre Allahın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirdirler Allahın hükümlerini istemeyen ise müslüman yani teslim olmuş değildir
  • cihadcihad10 dk önce
    hiç de yatmaz hesapda vermez kusura bakmayın o hesap verecekse komple partisinin hesap vermesi lazım onuda yapacak hakimi ben göremiyorum adalet işte tam terazi beş kilo çek on lira
  • Eski birchp li olarakEski birchp li olarak12 dk önce
    Ermeni genelev patroniçesi Matildmanukyan'ın genelevlerinin koordinatörlüğünüyapmışolan bu avrat, şimdilerdechpkkistanbulil başkanı. Vay chp ne halleredüşürdülerseni, bu azgın avratlar sayesindeoldun chpkk. Keşkekaka olsaydınçok dahaiyiydi.
  • AlparslanAlparslan26 dk önce
    Şerefsizin önde gideni bu din düşmanı pislik karı
  • Irfan Irfan 34 dk önce
    O şampanya şişelerini şimdi onun ..
  • ADALET BAKANI UYUMAYA DEVAM ETSİNADALET BAKANI UYUMAYA DEVAM ETSİN42 dk önce
    Moğultay ve S.Oktayın atadığı MİLİTAN YARGIÇLAR OLDUĞU SÜRECE BUNLAR HER TÜRLÜ HAKARETİ YAPSALAR BİLE CEZA ALMAZLAR.DavalarıTakip etmekte fayda var. G.Tekin Yargıtay arşivinden dosyadaki EN ÖNEMLİ EVRAĞI NASIL YOK ETTİ. Adalet Bakanı UYUMAYA DEVAM ETSİN. Bu AHLAKSIZLARA MEYDANI ASLA AMA ASLA BOŞ BIRAKMAMAK GEREKİR. MUŞLU
  • ak İT ler ak İT ler 43 dk önce
    gel bakalim canan istanbul secimini kazanan senmisin şu hesabıni ver bakalımmmm
  • Bu şahıs nasıl olur da bugüne kadar kodese tıkılmazBu şahıs nasıl olur da bugüne kadar kodese tıkılmaz44 dk önce
    Yok yok fetö hala yargıda aktif.. Bunun başka açıklaması olamaz
  • Osman TürkOsman Türk50 dk önce
    Bizim başımıza öyle bir şey gelse Allah korusun, inandığımız Allah’ımıza dua edip, tevekkül edip gideriz. O da domuz eti yiyip gitsin.
  • halim selimhalim selim52 dk önce
    O değil de, buralarda bütün gün İmamoğlu'na hakaret eden bir işsiz güçsüz takımı vardı. Nereye kayboldular. Ortaya çıksalar da bir ''geçmiş olsun'' desek.
  • vatandaşvatandaş54 dk önce
    Paylaşımların hepsi 2012 ile 2014 yılları arasında. Şimdiye kadar neredeymiş bu savcılar? İstanbul'u İmamoğlu'nakazandırdı diye ceza resmen.
  • selim ustaselim usta55 dk önce
    niye ermenistana göndermiyorsunuz bunu anlamiyorumya, kardeslerinden ayri kalmasin yazik
  • HasanHasan56 dk önce
    Adam müebbbetlik adamı kurtardı meclise koydu bu hükümet ağzını açtıkcao kadına bir şey olmaz 17 yılla açarlar uyduruk bir caza verirler bu millette enayi yerine konur
  • Kızgın Kızgın 58 dk önce
    Bunamussuzların yargılandığı davalar AKP ye ya artı yada eksi puan olarak dönecek iyi bir ceza alırsa artı yok almazsa yine milletin gazını aldılar olacak ki çok yazık
  • AkilAkil1 sa önce
    Sen nereden biliyor Ermeni katliamını sen bunu ,yaşadın mı . O Sillik
  • mahoagamahoaga1 sa önce
    Vatan hainleri için bir 'diktatör' olması gerek anlaşılan. Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir
  • fijdasofijdaso1 sa önce
    dünyanin en suratsiz kadinlari türkiyede politikaci oluyorlar bu suratsizlar kendilerini gündem yapabilmek icin her terbiyesizligi kendilerinde hak sayiyorlar bunlardan pacavra bile olmaz:

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz: “Uyuşturucu ile topyekün mücadele şart”
  1. İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz:..
  2. Rum Lider Hristofyas toprağa verildi
  3. Bafra’da zincirleme kaza: 1 yaralı
  4. Kontrolden çıkan otomobil bahçeye..
  5. Para vermeyen babasını darp etti
  6. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo..
  7. Trump’ın damadı Kushner,..
  8. Dilipak: İmamoğlu AK Parti'de olsaydı...
  9. Kerkenez yavrularına itfaiye sahip çıktı
  10. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
  11. Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Görevi..
  12. Yeni Malatyaspor ilk antrenmanını yaptı
  13. Giresun’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a..
  14. Beşiktaş'ta Halilagic ile yollar ayrıldı
  15. İtalya çeyrek finalde
  16. 100 bin askere erken terhis!
  17. Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto..
  18. Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon..
  19. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
  20. Çağlar Aytar kimdir?
  21. Uyuşturucu zanlısı 2 kişi tutuklandı
  22. Oto ekspertizli dolandırıcılık..
  23. Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü belli oldu
  24. Kılıçdaroğlu'ndan AK Partililere..
  25. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
  26. Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2019 taban..
  27. LGS birincisi Zeynep, başarıya yanlış..
  28. Cebelitarık’ta rafineri patladı,..
  29. İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor
  30. Düzce’de jandarmadan kaçak içki..
Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

Günün Karikatürü

26 Haziran 2019
İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
“AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
“AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı