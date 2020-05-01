TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Salgın nedeniyle az kişi ile kutladıklarını belirten TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu sene bir salgın hastalık ile karşı karşıyayız. Özellikle 1 Mayıs’ı sağlık çalışanlarına atfediyoruz" dedi.

TÜRK-İŞ 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle önce Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Ardından Kazancı Yokuşu’na karanfil bıraktı. Törene korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle az sayıda kişinin katıldığı görüldü. 1 Mayıs’ı özellikle sağlık çalışanlarına atfettiklerini söyleyen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, “Bu sene bir salgın hastalık ile karşı karşıyayız maalesef. 1 Mayıs’ı sayılı kişi ile kutlamaya gayret ediyoruz. Özellikle 1 Mayıs’ı sağlık çalışanlarına atfediyoruz. İşten çıkarılanlarla ilgili olumlu gelişmeler oldu ama yeterli değil. İşverenlerimiz ücretsiz izin hakkını kullanmaya devam ediyorlar. Onun için bundan vazgeçmeleri lazım. Kısa çalışma ödeneğinde başvurmalarını talep ediyoruz” dedi.