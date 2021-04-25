Türk iş adamını kullanan Bill Gates, Türkiye'den toprak alıyor! Bakırköy'ün 2 katı, Maltepe'den daha büyük bir alanı...

Trakya 2000 gazetesinin haberine göre Dünyanın en zengin insanları sıralamasında 4’üncü sırada yer alan Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in Edirne ve Kırklareli’nde 22 bin dönüm tarım arazisi aldığı belirtildi. Bill Gates’in Türkiye’de toplam 56 bin dönüm arazi aldığı bunun bir kısmının ise Kastamonu’da olduğu gazete tarafından belirtildi.

1 milyon dönüm arazi topladı

Trakya Bölge sitesinin haberine göre, daha öncede dünyanın çeşitli ülkelerinde 1 milyon dönümden fazla arazi toplamasıyla gündeme gelen Bill Gates’in arazi yatırımlarını gelecekte yaşanacak küresel ısınmadan en az etkilenecek bölgelere yaptığı ifade ediliyor. Küresel ısınmada Türkiye’de en az etkilenecek yerler arasında Trakya’da Edirne ve Kırklareli’nin kuzey bölgeleri gösteriliyor. Tekirdağ’ın bir kısmının küresel ısınmada etkileneceği ancak genel olarak Trakya’nın küresel ısınmada en az etkilenecek yerler arasında olacağı belirtiliyor.

Çok çeşitli şehirlerden arazi satın aldı

Bill Gates’in Türkiye’de Edirne, Kırklareli ve Kastamonu dışında küresel ısınmada az etkilenecek illerden de arazi topladığı belirtildi. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Uşak, Zonguldak, Iğdır, Kars, Mardin, Hakkari, Batman, Şırnak, Siirt, Antalya, Isparta, Aydın küresel ısınmada en az etkilenecek iller arasında gösteriliyor.

Mersin, Adana, Kırşehir, Yozgat başta olmak üzere Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde olağanüstü kuraklık yaşanacağı belirtiliyor. İstanbul’un Anadolu yakası, Yalova ve Konya ise şiddetli kuraklığın yaşanacağı bölgeler arasında gösteriliyor.

Su ve gıdanın öneminin yakın gelecekte ön plana çıkacağı ve birçok ülkenin başta buğday ve yağ olmak üzere bazı gıda ürünlerinin ihracatını tamamen yasaklayacağı veya kısıtlayacağı belirtiliyor.

Bir Türk iş adamını kullanıyor

Bill Gates’in Türkiye’de 56 bin dönüm tarım arazisini ülkemizin tanınmış bir iş adamı aracılığıyla topladığı ve dikkat çekmemek için arazilerin Türk şirketleri üzerine kaydedildiği öğrenildi.

Bakırköy'ün 2 katı, Maltepe'den daha büyük

Bill Gates'in Türkiye'den satın aldığı alan, yaklaşık Bakırköy'ün 2 katı kadarken Maltepe'den ise daha büyük.