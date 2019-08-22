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Türk inşaat sektörü dünya ikincisi oldu

Türkiye, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’nin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" sıralamasında 44 firmayla ikinci oldu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:13
Türk inşaat sektörü dünya ikincisi oldu

Türkiye, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’nin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" sıralamasında 44 firmayla ikinci oldu.


Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB) yapılan açıklamaya göre, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesini açıkladı.


ENR’nin hazırladığı analizdeki veriler, küresel ekonomik belirsizlikten en çok etkilenen sektörlerden olan inşaat sektöründe durgunluğun devam ettiğini ortaya koydu. Verilere göre, 2018 yılında uluslararası inşaat pazarının büyüklüğü yüzde 1’lik artışla 482,4 milyar dolardan 487,3 milyar dolara çıktı. Küresel pazarın büyüklüğü, 2012-2014 döneminde ise 500-544 milyar dolar bandında seyretmişti.


Uluslararası müteahhitlik pazarının durgun seyrettiği 2018’de, Türkiye performansını koruyarak sıralamada yine ikinci oldu. ENR listesinde geçen yıl 44 Türk firması yer aldı. Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı ise aynı yıl için yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.


Türk müteahhitlerinin bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan Orta Doğu’da yüzde 9,7’den yüzde 10,4’e yükselirken, Asya’da yüzde 4’ten yüzde 2,1’e geriledi. Firmaların pazar payı, Afrika’da fazla değişim göstermeyerek yüzde 5,6 olurken, Avrupa’da ise sınırlı artışla yüzde 7’ye ulaştı.


Açıklamada görüşleri bulunan TMB Başkanı Mithat Yenigün, "Küresel ve ulusal ekonomideki kırılganlıklara rağmen sektörümüzün ’dünya devler ligi’nde, 40’ı TMB üyesi olmak üzere toplam 44 müteahhitlik firmamızla yerimizi koruyor olmamız büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.


Müteahhitlerin son dönemde yurt içinde yaşanan zorluklar nedeniyle yurt dışına yoğunlaştığına işaret eden Yenigün, bu yıl ocak-temmuz döneminde yurt dışında toplam 5,6 milyar dolar tutarında 130 proje üstlenildiğini belirtti.


Yenigün, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde bugüne kadar 124 ülkede 386 milyar dolar tutarında 9 bin 782 projeye ulaşıldığına dikkati çekerek, şunları ifade etti:


"Yıl sonunda yeni proje tutarında 2018’de yakaladığımız 20 milyar dolar düzeyine tekrar ulaşmayı hedefliyoruz. Uluslararası pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirmemiz için firma ölçeklerinin büyütülmesiyle firmalarımızın ortak iş yapma bilincinin artırılması ve teknik müşavirlik sektörümüzün de desteklenerek güçlendirilmesi önem taşıyor.


Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin, ekonomiye döviz girdisi, ihracat, istihdam ve sektörel rekabet gücüne katkıları başta olmak üzere sürdürülebilir büyüme açısından önemi son derece büyüktür. Birliğimiz öncülüğünde, ’Türk Müteahhitliği’ markasını oluşturarak, uluslararası pazardan aldığımız payın 2030’larda yüzde 7’lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolar yeni iş tutarına yükselmesini amaçlıyoruz."

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:13
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