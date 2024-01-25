Türk hekimlerden Avrupalı hekimlere eğitim

Gerek dünyada gerekse ülkemizde organ nakli bekleme listeleri giderek uzarken, organ yetmezliğine bağlı ölümler de artıyor. Organ nakli son dönem organ yetmezliği yaşayan hastaların tek umudu olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye kadavradan nakilde hala istenen seviyeye gelememiş olsa da, canlı vericiden organ naklindeki başarısıyla dünya listesinin ilk sırasında yer almasıyla dikkat çekiyor. Öyle ki Türk cerrahlar artık yurtdışındaki meslektaşlarına ‘canlı vericiden nakil’ konusunda eğitim vererek deneyimlerini paylaşıyor.

Dünyaya ‘canlı vericiden nakil’ konusunda bilgi ihracı!

Hollanda’dan Türkiye’ye gelen, dünyaca ünlü karaciğer nakli uzmanı Prof. Dr. Jan Lerut ile Leiden Üniversitesi’nden 15 kişilik ekip de geçtiğimiz bir hafta boyunca hem Türk cerrahların çok sayıda ‘canlı vericiden karaciğer nakli’ ameliyatlarını izlediler hem de Türk meslektaşlarından detaylı bilgiler aldılar.

Organ Nakli Merkezi’nden Genel Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Doç. Dr. Ali Özer, Doç. Dr. Tonguç Utku Yılmaz, Radyoloji Uzmanları Dr. Güzide Özdil, Dr. Bedriye Koyuncu Sökmen ile Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yaman Tokat canlı vericili nakilin inceliklerinden ameliyat öncesi donör ve alıcının hazırlanmasına, hukuki, tıbbi ve etik prosedürden organ nakli sonrası klinik takiplerine dek bir çok konuda eğitim verdiler.

Yeni işbirliklerinin temelleri atıldı!

Leiden Üniversitesi ekibi bir haftalık nakil ameliyatları ve hasta gözlemleri ile Acıbadem Üniversitesi CASE Merkezi’ni ziyaretlerinin ardından; Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’nde gerçekleştirilen “Canlı Vericiden Karaciğer Nakli Sempozyumu”nda bir araya geldiler. Sempozyumda Türk cerrahlardan canlı vericili organ naklinin tüm detaylarını dinleyen yabancı heyet, hem pratikte hem de teoride aldıkları bu eğitimlerden son derece etkilendiklerini ve faydalandıklarını vurgularken, kendi ülkelerinde de Canlıdan Karaciğer Nakli programı başlatmak konusunda bu bilgiler ışığında yola çıkacaklarını belirtirken, Türk hekimlerden kendi ülkelerindeki çalışmalara destek sözü aldılar.

Büyük övgü ve minnetle ayrıldılar!

Dünyada organ nakli konusunda birçok derneğe başkanlık yapmış olan, önde gelen isimlerden Prof. Dr. Jan Lerut da canlı vericiden nakilde Türkiye’nin hem sayısal hem de sonuçlar açısından son derece etkileyici bir performans gösterdiğini vurgularken “Bir haftalık sürede gördük ki Türk cerrahlar bu işi en iyi şekilde yapıyor, bizler de çok şeyler öğrendik. Yaptığınız işin kalitesi ve teknik anlamdaki ilerlemenizden dolayı sizleri tebrik ediyoruz” diye konuştu.

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