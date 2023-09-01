Türk havacılık devi satılıyor! Araplar satın almak için harekete geçti

Actera Group, yerli ve yabancı havayolları ile özel kargo şirketlerine yer hizmetleri, kargo, antrepo hizmetleri ve genel havacılık hizmetleri sunan Çelebi Yer Hizmetleri’nin stratejik alternatiflerinin değerlendirilmesi için çalışma başlattı.

Şirketin 13 binden fazla çalışanı bulunuyor

1958 yılında Türk hava taşımacılığının ilk özel yer hizmetleri şirketi olarak kurulan Çelebi, 1996 yılından bu yana Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görüyor ve hisselerinin yüzde 10,09'u halka açık durumda bulunuyor.

13 binden fazla çalışanı bulunan, Türkiye, Almanya, Macaristan, Hindistan ve Tanzanya'da 40'tan fazla havalimanında faaliyet gösteren Çelebi Yer Hizmetleri’nin piyasa değeri 20,5 milyar TL Şirket, 2022 yılında 6,07 milyar TL hasılat, 2,17 milyar TL FAVÖK ve 1,15 milyar TL net kâr elde etti.

Çelebi Yer Hizmetleri ile geçen yıl Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) bölgesinden yatırımcılar ilgilenmiş ancak değerleme farklılıkları nedeniyle görüşmeler ilerlememişti.

Çelebi Yer Hizmetleri için Avrupa ve ABD'den potansiyel teklifler bekleniyor. Suudi Varlık Fonu PIF veya Swissport da diğer potansiyel teklif sahipleri olarak görülüyor.

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Actera, Çelebi Havacılık Holding'in yüzde 50 hissesini Şubat 2013'te Hollanda merkezli Zeus Aviation Services Investments B.V. aracılığıyla toplam 144 milyon ABD Doları karşılığında satın almıştı.

Şirket kayıtlarına göre Çelebioğlu Ailesi ve Zeus Aviation Services tarafından ortaklaşa kontrol edilen yer hizmetleri şirketinde Çelebi Havacılık Holding'in yüzde 89,91 oranında hissesi bulunuyor.

İstanbul'daki bir bankacı, Abu Dabi merkezli ADQ ve diğerleri gibi birçok KİK yatırımcısının Türkiye'de Mayıs ayında yapılan seçimler öncesinde Türk şirketleriyle durum tespiti yaptığını söyledi. Adım atmak için seçim sonuçlarını beklediklerini ve artık yatırım planlarında daha cesur davranabileceklerini sözlerine ekledi.

Bloomberg