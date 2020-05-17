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Spor

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda iç transfer çalışmaları

Yeniakit Publisher
2020-05-17 16:04:12 -
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda iç transfer çalışmaları

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, ABD'li oyuncusu Madison Kingdon Rishel ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki köşe smaçör ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kulübün sosyal medya hesabında görüşlerine yer verilen Madison Kingdon Rishel, "Türk Hava Yolları'nda kaldığım için çok mutluyum. Bu sezon, salgın sebebiyle istediğimiz gibi sona ermedi. Bu yüzden, takımımla hedeflerimizi gerçekleştirmek için savaşma şansımın hala olması çok memnun edici. Bu sezon harika şeyler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle voleybolda liglerin sonlandırılmasının ardından gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlayan Türk Hava Yolları, milli oyuncu Şeyma Ercan ve Berin Yıldırım ile de sözleşme yenilemişti.

Freya Aelbrecht, Anne Buijs, Ceylan Arısan, Aneta Havlickova, Funda Bilgi, Özge Kırdar Kinasts ve Yasemin Özel ile yollarını ayıran İstanbul temsilcisi, kadrosuna milli oyuncu Ebrar Karakurt ve Polen Ünver'i dahil etmişti.

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